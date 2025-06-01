健保六區第一季健保點值開紅盤 專家：第二季才是考驗

衛福部健保署今年實施個別醫院總額，除醫學中心最為集中的台北區第二季上路外，其餘分區均於今年第一季實施。據了解，今年第一季健保六分區點值出爐，各區點值相當不錯，台北區0.9366、北區0.9567、中區0.9365、南區1.0007、高屏區0.9998、東區1.0156，南區與東區每點更超過1元。專家表示，目前仍需持續觀察今年第三、第四季的點值表現，並進行更為細緻的研究。。

亞東醫院醫療事務處主任洪芳明說，醫學中心是收治急重症患者的最後防線，健保署實施個別醫院總額，民眾與政府確實擔心發生重症人球事件，但目前除台北區外，其他各區執行後，各醫院間共享住院及轉診資源，在醫院區域聯防下，病人直接送往有病床的醫院，並未看到重症患者被轉來轉去，這是個好現象。

洪芳明表示，個別醫院總額下，樂見每家醫院有各自的預算，且健保對腦中風、心肌梗塞等重症治療，也有一定保障，由此可見，今年第一季健保給予預算超過民眾醫療需求的成長，讓今年台北區第一季點值在不用攤扣下，平均點值能有0.9366，讓大醫院可以盡力照顧急重症患者。

「不過，今年第二季對各醫院來說，將會是項挑戰。」洪芳明說，原因是去年第二季的民眾醫療需求成長大於健保給予的預算，造成點值相對較低，今年會不會再出現相同情形則有待觀察。

社區醫院協會理事長朱益宏說，健保署今年實施個別醫院總額，除台北區外，其他區域第一季即開始執行，因此，許多醫院開始自我控制醫療服務量能，甚至為第二季做好準備，避免醫療量能出現爆衝，此對提升點值有所幫助；今年政府仍持續挹注健保經費，也有助穩定健保點值。

但朱益宏分享，日前參與健保會議時，有名醫師表示，比如說未實施個別醫院總額前，可以進行10台手術，但新制上路後，院方為控管手術量，一個月僅能開5台手術，這時他說，該醫院院長應該要進行調控，減少收治輕症患者，將多餘的經費用在急重症、手術等治療，確保患者手術不被延誤。

「但若認為個別醫院總額上路後，成功穩定健保點值，仍言之過早。」朱益宏說，原因是台北區於第二季才開始執行個別醫院總額，一切仍有待觀察，如此才能更為客觀。

醫改會執行長林雅惠說，今年健保總額成長率以最高5.5%核定，挹注相當多的金額，目前公布第一季浮動點值雖然數字都相當不錯，但近年常有健保非預期風險提撥的情形，因此，仍需持續觀察今年第三、第四季的點值較為精準，目前各區點值每點均超過0.9元，甚至還有超過1元，還須進行更為細緻的研究。

據了解，部分醫院因應個別醫院總額，採取減少門診、手術等措施。林雅惠說，健保署應持續加強監控且公開監控結果，讓民眾了解各醫院執行個別醫院總額後，對門診、手術等影響，包括大醫院門診輕症照顧率是否有所下降，讓輕症患者多至診所就醫，落實分級醫療，並依醫院醫療品質指標進行把關，避免醫院利用財務手段，以不收診察費，或以原健保項目卻報自費等方式因應。

林雅惠說，健保署可以將醫院實施個別醫院總額前後的門診、手術等數據進行比對，甚至對於自費醫療項目應多掌握，並研議相關機制進行監測，如有不同是否屬於合理的變動，若是不合理的變動，健保署應及時督導及修正，避免民眾就醫權益受到損害。

林雅惠指出，健保署統計第一季浮動點值，但醫學中心高度集中台北區尚未執行個別醫院總額，因此，第二季必須多加以觀察。