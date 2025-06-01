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健保六分區今年首季點值出爐 健保署：大致不錯須審慎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署今年實施個別醫院總額，除醫學中心最集中的台北區第二季上路外，其餘分區於今年第一季實施。據了解，今年第一季健保六分區點值出爐，各區點值相當不錯。健保署副署長龐一鳴說，面對點值仍謹慎、小心，隨時注意相關變化。本報資料照片
衛福部健保署今年實施個別醫院總額，除醫學中心最集中的台北區第二季上路外，其餘分區於今年第一季實施。據了解，今年第一季健保六分區點值出爐，各區點值相當不錯。健保署副署長龐一鳴說，面對點值仍謹慎、小心，隨時注意相關變化。本報資料照片

衛福部健保署今年實施個別醫院總額，除醫學中心最集中的台北區第二季上路外，其餘分區於今年第一季實施。據了解，今年第一季健保六分區點值出爐，各區點值相當不錯，台北區0.9366、北區0.9567、中區0.9365、南區1.0007、高屏區0.9998、東區1.0156，南區與東區每點更超過1元。健保署表示，面對點值仍謹慎、小心，隨時注意相關變化。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，從第一季觀察，各區健保點值大致不錯，由於今年健保總額成長率達到5.5%，且署長石崇良可說是費盡心力，將部分醫療項目移出健保總額，積極爭取改採公務預算挹注，兩者合計健保額度較去年增加712億元，實質成長率突破8%；今年除了台北區外，各分區於第一季啟動個別醫院總額後，各醫院、醫師也努力配合，才有如此好的成績。

龐一鳴說，如此點值好的成績，希望能繼續維持，但醫療量能、健保支出隨時受到影響，包括新冠疫情的變化、多項癌症新藥納入健保給付等，點值是否一直都很好，仍須長時間觀察，健保署對健保點值仍是「謹慎、小心」，隨時注意相關變化。

至於，全國醫學中心集中的台北區於第二季開始實施個別醫院總額。龐一鳴說，將密切觀察醫院收治急重症患者的情形，再以評估第二劑實施的情形。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，今年台北區第一季點值達0.9366，相較往年多為0.88左右，可說是近年來「最漂亮的一季」，原因確實是健保總額高成長率及政府挹注，且各醫院醫療服務穩定，沒有大幅成長所致，就如他呼籲的「醫療支出是投資，不是成本」，在健保點值可以確保下。醫院近期也多提升醫事人員薪資，這是正面良善的循環。

但洪子仁說，未來仍需隨時關注點值議題，並憂心若未來健保總額成長率或政府挹注減少時，點值是否會受到影響，因此，他身為新光醫院的副院長也隨時關注醫療利用率，在沒有大幅成長的情形下，目前沒有門診減量、調升掛號費等措施，但仍會持續觀察。

不具名的醫界人士指出，個別醫院總額上路後，各醫院均有管控門診、關床等不同的因應措施，較為精準的是待台北區第二季正式實施後，再比較各醫院第二季點值，而是否會影響民眾就醫權益，還須持續觀察。

醫學中心 成長率 健保點值 健保署 健保總額

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