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中信當代繪畫獎徵件起跑 總獎金200萬元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
第三屆「中國信託當代繪畫獎」總獎金兩百萬元，徵件至七月卅一日止。圖／中國信託文教基金會提供
第三屆「中國信託當代繪畫獎」總獎金兩百萬元，徵件至七月卅一日止。圖／中國信託文教基金會提供

中國信託文教基金會主辦第三屆「中國信託當代繪畫獎」，六月一日啟動徵件，七月卅一日下午五時截止報名。該獎總獎金高達新台幣兩百萬元，包含首獎八十萬元一名、優選四十萬元三名，得獎作品將由中信文教基金會典藏，與入選作品共同展覽於國立台北藝術大學關渡美術館。

「中國信託當代繪畫獎」 是全台唯一聚焦「當代繪畫」的視覺藝術獎項，鼓勵中青世代以多元的表現方式詮釋當代現象、拓展繪畫創作的可能性，不限主題、不限媒材、不限尺寸的開放性，每屆吸引約八百件作品參賽。台灣美術基金會執行長林平是催生此一獎項的推手。她表示，此一獎項透過「當代」兩字重新檢視繪畫到底是什麼，而兩年舉辦一次的頻率，讓創作者累積創作能量，醞釀更好的作品。

中國信託文教基金會迄今已典藏蔡宜儒、謝牧岐等九位藝術家作品，長期展示於中國信託金融園區的公共空間與辦公區域。藝術家吳逸寒以「聖母與妓女」獲得第二屆優選。她表示，相較其他獎項關注新媒體、觀念藝術等，中國信託當代繪畫獎讓藝術家更專注於「繪畫」本質。同為第二屆優選的蕭珮宜表示，作品「寶藏船II」獲得優選後，接連在關渡美術館、台北當代藝術博覽會展出， 讓她明顯感受作品關注度提升，受到很大的鼓舞。

•第三屆「中國信託當代繪畫獎」凡年齡介於廿歲至四十五歲、具中華民國國籍或在台永久居留身分者，皆可以二○二四年以後創作完成，且能懸掛或固定於牆面的作品投件，評選結果將於十一月十五日前公告。詳細簡章與報名資訊請見中國信託當代繪畫獎官網。

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