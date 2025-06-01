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台北、花東今高溫飆36度 周三變天降10度
受到西南風影響，台東昨天下午飆到卅七度，今易有焚風發生，大台北盆地、花東縱谷、台東也持續卅六度以上高溫，中央氣象署預報員陳姵安說，預計明天鋒面逐漸影響台灣時，高溫才略微降低。
根據氣象署資料，昨天最高溫落在台東金峰嘉蘭，下午三時出現卅七點一度高溫；花蓮玉里中午也出現卅七度高溫；台東太麻里下午二點高溫卅六點七度，排名第三，另外，台北信義中午十二點十分也出現卅五度高溫。
陳姵安表示，周二之前各地高溫普遍為卅一至卅三度；周三由於環境風場轉為東北風，加上降雨顯著，北部、東北部高溫降至僅廿二至廿四度，相比前一天溫差達逾十度，中部、花東高溫廿六至廿九度，南部卅一度。
周二至周四入夜及清晨氣溫下降，北部、宜蘭、花蓮清晨高溫僅廿一至廿三度，中南部、台東約廿五、廿六度。
周四白天高溫回升，各地普遍高溫為廿九至卅二度；周五至下周一各地高溫再略升一度，但因水氣偏多，各地屬多雲的天氣，因此高溫現象不這麼顯著。
今天中南部易有陣雨或雷雨，其中南部、中部山區易有局部大雨。周二、周三受到鋒面滯留影響，會有短延時強降雨。尤其周二西半部會有明顯陣雨或雷雨，午後山區易有局部大雨。
周三鋒面緩慢移動到台灣中南部附近，中南部、東南部、東部易有陣雨或雷雨，北部、東北部降雨型態轉為短暫陣雨，雷雨發生機率降低。
周四鋒面南移到巴士海峽，接近鋒面的中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為局部短暫陣雨的天氣。
周五至下周一鋒面遠離，但是台灣附近水氣仍偏多，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。
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