快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

熱危害危險群 外送員中午爆單：中暑是家常便飯

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
中午用餐時間是外送訂單尖峰，外送員嘆等紅燈被曬到快「融化」，中暑是家常便飯。圖為示意。圖／聯合報系資料照片
中午用餐時間是外送訂單尖峰，外送員嘆等紅燈被曬到快「融化」，中暑是家常便飯。圖為示意。圖／聯合報系資料照片

夏季酷熱難耐，戶外工作者頂著烈陽辛勤勞動，常見中暑、脫水，甚至有熱衰竭風險，除舉牌、營造工外，外送員為跑中午用餐外送尖峰，被迫在最熱時段送單，每經過一路口，等紅燈就得被曬好幾分鐘，有外送員嘆「被曬到快融化」、「中暑、快曬昏是家常便飯」。

每天跑單十多小時的莊先生，在多個平台當外送，目前是當專職外送員，他說，外送員最怕的就是暴雨、烈陽，尤其每到夏天頂個厚厚安全帽，在烈日下送單，「真的非常非常辛苦」。

莊先生說為了降溫，他還斥資五、六千自購「空調服」降溫，他說，最苦就是等紅綠燈，「等紅燈只能忍受曝曬，大太陽下台北市每個大路口曬個三到五分鐘，根本是家常便飯」。

「感覺頭會痛、已經有點中暑，就得趕快回家，不過這是自己選擇的行業，也沒辦法。」莊說，外送員要避免熱傷害只能靠自己身體的感覺來提醒，外送平台沒有提供熱危害的相關降溫設備，為了生活、生計，會接中午尖峰用餐時段的單，並且挑加碼金較多的單跑，跑到下午二、三時就得回家休息，傍晚五時再繼續上工。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪說，避免熱傷害自保方式，就是記得一定時間要喝水、多休息，每卅分鐘會用酒精加薄荷腦給身體降溫，「外送員確實是熱危害的高危險群。」

也是熱危害高危險群的舉牌工、營造工人等，除雇主會提供飲用水外，舉牌工也會挑選有樹蔭可遮陽的路口舉牌，或帶濕毛巾幫身體降溫，並且盡量避開正午時間；營造工地也會避開正午最熱時段，由工班調整工地作業時間。

雇主 外送平台 外送員 中暑

延伸閱讀

熱危害高危險群！外送員正午熱門時段搶送單「熱到快融化」 只能靠自保

影／羅東夜市轎車逆向行駛 正義外送哥機車強勢逼退畫面曝

客下單要外送員幫做1事 網熱議：還要兼做「抓猴」喔

Uber Eats 首度公開 外送員送單平均每小時淨收入270元

相關新聞

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

長榮航空一班BR84高雄飛往香港的航班，原訂今下午4時45分起飛，但在跑道準備時，疑似發生煞車系統故障，班機被迫停在跑道...

氣象署地磁擾動特報「持續51小時」 極光活動最低發生在磁緯45度

氣象署太空天氣辦公室今天發布地球磁場擾動特報，預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動增強且達G4等級，發生時間自晚間8時起...

等了2年！北捷中山站一號出口正式啟用 觀景台工程進入收尾

台北捷運中山站一號出口經歷2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主...

高雄長榮航空起飛「煞車異常」被迫停跑道 遭拖車拉回

長榮航空一架A321、編號BR849航班原定今日下午4點45分從高雄小港機場飛往香港，在跑道準備起飛時疑似發生煞車系統故...

明高溫上看36度 北東這日高溫驟降「溫差逾10度 」

受到西南風影響，台東明天易有焚風發生，大台北盆地、花東縱谷、台東也持續36度以上高溫，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三受...

收假日國道多處壅塞 「時速不到40公里」估晚間8時舒緩

今天次端午連假收假日，午後國道湧現北返車潮，截至晚間6時，國道北、中、南路段均有壅塞，包含國1北上竹北-湖口服務區、頭份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。