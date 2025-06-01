熱危害危險群 外送員中午爆單：中暑是家常便飯

夏季酷熱難耐，戶外工作者頂著烈陽辛勤勞動，常見中暑、脫水，甚至有熱衰竭風險，除舉牌、營造工外，外送員為跑中午用餐外送尖峰，被迫在最熱時段送單，每經過一路口，等紅燈就得被曬好幾分鐘，有外送員嘆「被曬到快融化」、「中暑、快曬昏是家常便飯」。

每天跑單十多小時的莊先生，在多個平台當外送，目前是當專職外送員，他說，外送員最怕的就是暴雨、烈陽，尤其每到夏天頂個厚厚安全帽，在烈日下送單，「真的非常非常辛苦」。

莊先生說為了降溫，他還斥資五、六千自購「空調服」降溫，他說，最苦就是等紅綠燈，「等紅燈只能忍受曝曬，大太陽下台北市每個大路口曬個三到五分鐘，根本是家常便飯」。

「感覺頭會痛、已經有點中暑，就得趕快回家，不過這是自己選擇的行業，也沒辦法。」莊說，外送員要避免熱傷害只能靠自己身體的感覺來提醒，外送平台沒有提供熱危害的相關降溫設備，為了生活、生計，會接中午尖峰用餐時段的單，並且挑加碼金較多的單跑，跑到下午二、三時就得回家休息，傍晚五時再繼續上工。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪說，避免熱傷害自保方式，就是記得一定時間要喝水、多休息，每卅分鐘會用酒精加薄荷腦給身體降溫，「外送員確實是熱危害的高危險群。」

也是熱危害高危險群的舉牌工、營造工人等，除雇主會提供飲用水外，舉牌工也會挑選有樹蔭可遮陽的路口舉牌，或帶濕毛巾幫身體降溫，並且盡量避開正午時間；營造工地也會避開正午最熱時段，由工班調整工地作業時間。