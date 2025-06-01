長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

長榮航空一班BR84高雄飛往香港的航班，原訂今下午4時45分起飛，但在跑道準備時，疑似發生煞車系統故障，班機被迫停在跑道等待救援，影響數班班機延誤。長榮航空表示，航機經檢查後確認無異常，該航班已於晚間8時29分起飛，對於168位受影響旅客深感抱歉。

長榮航空一架A321、編號BR849航班，原訂今下午4時45分從高雄小港機場飛往香港，在跑道準備起飛時，疑似發生煞車系統故障，班機被迫停在跑道等待救援，導致華信航空、澳門航空的飛機只能從中間轉彎起飛，也影響數班班機延誤。

航空公司後來緊急調來地勤拖車拖走飛機，先後拖走華信航空、長榮航空班機。一名機上乘客在社群threads上發文表示「可以簽樂透了，長榮往香港班機故障中」。

對此，長榮航空今晚間說明，BR849高雄飛香港航班，航機滑行準備進跑道時，按照標準作業程序解除煞車後，航機無法推進，基於安全考量返回停機坪檢查。

長榮航空表示，等候期間也提供旅客點心及飲料，航機經檢查後確認無異常，該航班已於晚間8時29分起飛，旅客人數168位，造成旅客不便，長榮航空深感抱歉。