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等了2年！北捷中山站一號出口正式啟用 觀景台工程進入收尾

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北捷運中山站一號出口2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。圖／北捷提供
台北捷運中山站一號出口2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。圖／北捷提供

台北捷運中山站一號出口經歷2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間，而觀景台也進入收尾階段，預計近期完工啟用。

北捷表示，出入口2樓觀景平台主體結構也進入收尾階段，外牆採用曲面造型，依設計曲率製作3D曲面模板須精準貼合曲面結構的傾斜面、凸凹面變化，兼顧模板支撐剛性與澆置流動性，封模時須精雕細琢每一段傾斜曲線模板，達到美學與結構兼具的清水混凝土曲面空間造型，與對面出口互相輝映，串連心中山整體景觀。

北捷坦言，近年極端天氣帶來變幻莫測的強風及瞬間強降雨，成為工程一大挑戰，有時瞬間風雨太過強大，不得已只能停下手邊既定的工作，靜候大自然風雨過去；等到風雨漸歇，板模師傅們立刻穿戴雨衣，進行工程，

北捷說，工程最大挑戰之一，就是將原本的單向電扶梯改為雙向電扶梯，舊有樓梯區配合拆除後增設1座電扶梯，必須改造既有結構，並切除B1大廳層部分樓板安裝電扶梯機坑，施工團隊嚴格管控每個環節，不容許任何混凝土碎塊掉落軌道，順利完成雙向電扶梯安裝工程。

此外，南京西路至長安西路間沿線整體景觀改造也已陸續完工開放，進一步延伸整個「心中山」範圍，原本設置公共藝術作品，都融入重新打造空間，包括母雞帶小鴨、蝸牛與兔子賽跑、貓頭鷹和彈塗魚等，均以嶄新面貌重現，歡迎民眾有前來走走，再次尋訪這些熟悉且充滿回憶的老朋友。

北捷表示，為慶祝中山站1號出口正式啟用，將於7月下旬規畫一系列開幕活動，結合異國美食饗宴、市集、花牆打卡點及街頭表演等，打造城市景觀亮點，營造更優質的生活環境。

台北捷運中山站一號出口經歷2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。圖／北捷提供
台北捷運中山站一號出口經歷2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。圖／北捷提供
台北捷運中山站一號出口經歷2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。圖／北捷提供
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台北捷運中山站一號出口經歷2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。圖／北捷提供
台北捷運中山站一號出口經歷2年改建，昨天啟用，北捷表示，除了電扶梯從單向變雙向外，進出車站更便利，該出口還串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。圖／北捷提供

電扶梯 台北捷運

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