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健康你我他／看護不見人影 原來去兼差了

聯合報／ 文／李政達（台南中西）
辭退看護，搬入寬敞的單人房，是我睡得最沉的一晚。圖／李政達提供
辭退看護，搬入寬敞的單人房，是我睡得最沉的一晚。圖／李政達提供

我不菸、不酒、不嚼檳榔，去年4月中旬，發覺口中活動假牙摩擦破皮處長了幾個泡，檢查結果竟是口腔癌。我雖感驚訝但也必須面對，與病魔搶時間，在短短幾周內做好術前檢查，5月初進開刀房。因內人之前做了「人工髖關節置換手術」，無法承受體重三位數的我，於是在術前決定術後要請看護

因時間倉促，很難找到既懂得鼻胃管灌食，又必須協助體重100公斤的我翻身、盥洗、上廁所的男性看護。後來經友人介紹找到一位臨時看護「阿成」，但他要求每日的看護佣金須加價。

我入住雙人病房，同房90歲的老先生每晚譫妄躁動，吵得無法睡覺；看護阿成菸癮極大，每隔一段時間就會跑到醫院外面抽菸，協助灌食時，感覺有股濃濃的煙味。生性不喜歡麻煩別人，一旦可以下床走動，我力行每日2次在病房外的長廊走動，藉此恢復體能，並訓練自己一切自理。

也許是熟悉病房生態，老先生那麼吵，阿成都可以睡到鼾聲如雷，但我卻飽受失眠之苦，有幾回沒叫醒看護我就自己上廁所。奇怪的是，阿成不見人影的次數愈來愈多，直到有一天護理師通知：「等很久的單人病房已排到！」並偷偷告訴我，阿成可能在其他樓層有另外接病患看護。

因此辭退看護，搬入寬敞的單人房，是我睡得最沉的一晚。

體重 看護 抽菸

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