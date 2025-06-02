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健康名人堂／健保藥品給付審查透明化 只聞樓梯響

聯合報／ 羅盛典／癌症希望基金會副董事長、高雄長庚耳鼻喉部教授、主治醫師

對癌友而言，抗癌最期盼的是可以獲得及時適切的治療，然而創新治療總免不了高築在前方的藥費城牆，為癌友家庭帶來極大的財務毒性。幸而台灣有全世界稱羨的健保制度，為癌友提供重要的支柱與後盾。

根據健保署今年在聯合報癌症論壇演講的資料，健保在113年度總共納入9項癌藥、擴增18項適應症，約在癌症藥品上支出了132.2億元，計有13950名癌友受惠，可謂癌友治療的福音。

欣見在賴總統健康台灣「2030年癌症標準化死亡率降低三分之一」目標下，健保署為了癌友治療可近性的努力，然而，根據癌症希望基金會2024年調查，近5年收載癌症新藥仍有67%的條件限縮未符合國際臨床指引。就以現實來說，我們看到有許多癌友望穿秋水，無法評估到底還要準備多少銀彈，才能盼到自費藥品納入健保給付。

讓癌友掌握藥品納保時程

除了給付應加速接軌國際外，癌症希望基金會自112年底即提出「健保審查藥品進度應透明可追蹤」訴求，不論藥品最後是否納入健保，至少應該有可被追蹤的審議進度，讓病人有心理準備，較能掌握藥品可能納保時程，而不是像現在這樣苦等不知盡頭。

健保署當天火速回應會持續精進健保給付審查流程，擴大對病友的照顧，並規畫自113年起，推動「健保數位轉型」，藥品給付審查導入數位化管理，提供廠商可即時掌握案件審查進度及時程；至於是否要開放給民眾，需要再邀集廠商、團體，共同研議開放的程度。

自健保署宣示迄今已1年多

自健保署宣示迄今，時隔1年多，多位立委也在114年年初質詢，要求衛福部、健保署等相關單位盡速研議審查數位化管理。

近2年來，我們看到健保署在「健保數位轉型」上確實有進展，如石崇良署長在對外受訪時指出，將建置「全國性醫療費用資訊平台」，改善自費項目收費審查流程，採單一平台線上申請、簡化申請流程、申請文件格式標準化、資料數位化，也讓民眾查詢自費醫療項目收費時更便利、資訊更透明。

樂見健保署透過數位化管理，讓自費資料更公開透明，然更加關鍵的「健保審查藥品進度應透明可被追蹤」仍只聞樓梯響、不見人下來，也沒有進一步邀集廠商、團體，共同研議開放的程度，甚為可惜。

在此呼籲，政府應有公開透明的機制和規則，開放給公眾追蹤健保藥品審查進度，讓病人看得到等待的盡頭，也才能檢視如平行審查、癌症新藥暫時性支付專款等新政策是否有效，讓外界對健保審查機制、預算運用更有信心。

財務 衛福部 癌症 健保署

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