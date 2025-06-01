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高雄長榮航空起飛「煞車異常」被迫停跑道 遭拖車拉回
長榮航空一架A321、編號BR849航班原定今日下午4點45分從高雄小港機場飛往香港，在跑道準備起飛時疑似發生煞車系統故障，班機被迫停在跑道等待救援，導致華信航空、澳門航空的飛機只能從中間轉彎起飛，也影響數班班機延誤，航空公司後來緊急調來地勤拖車拖走飛機，先後拖走華信航空、長榮航空班機，詳細故障原因仍待釐清。
一名機上乘客在社群threads上發文表示「可以簽樂透了，長榮往香港班機故障中」。
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