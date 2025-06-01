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蛀牙可以「逆轉」嗎？ 專家揭早期齲齒真相：抓住1關鍵時機

聯合新聞網／ 綜合報導
含氟牙膏不僅能抑制壞菌產酸，也能協助鈣與磷更好地附著在牙齒上，加速修復。示意圖／ingimage
含氟牙膏不僅能抑制壞菌產酸，也能協助鈣與磷更好地附著在牙齒上，加速修復。示意圖／ingimage

蛀牙一旦發生，就只能鑽牙補洞嗎？近年市面上出現許多主打「逆轉蛀牙」、「重建琺瑯質」的牙膏、牙粉與口香糖，讓不少消費者燃起希望。不過，根據紐約時報報導，專家指出，牙齒的確有可能自行修復，但必須在「蛀牙尚未形成明顯蛀洞」的早期階段，並透過正確保養才能達成。

牙齒為何會蛀蝕？

加州大學舊金山分校牙醫學院榮譽教授費瑟斯通（John Featherstone）指出，口腔中的壞菌會喜歡吃甜食與澱粉類食物，像是含糖飲料、果汁、糕點等。這些壞菌會將糖分轉化為酸，進而溶解牙齒中的重要礦物質如鈣與磷，這就是「脫礦化」現象，久而久之導致琺瑯質被破壞。

蛀牙的進展速度取決於飲食習慣與口腔清潔程度，若每天未徹底刷牙或高糖飲食頻繁，牙齒就容易出現蛀蝕。

如何「逆轉」蛀牙？專家：抓住初期黃金期

密西根大學牙醫學院教授方塔納（Margherita Fontana）指出，若在蛀牙初期，也就是牙面下方礦物質流失但尚未形成明顯洞口時，仍有機會透過「再礦化」修復。這時候牙齒表面可能會出現白斑或褐斑。

紐約大學牙醫學院教授克莉絲朵（Yasmi O Crystal）表示，唾液中含有鈣與磷，可以自然為牙齒補充礦物質。不過，日常飲食大多利於壞菌滋生，因此僅靠唾液難以全面防護。

目前最經濟又有效的方式，就是使用含氟牙膏。氟不僅能抑制壞菌產酸，也能協助鈣與磷更好地附著在牙齒上，加速修復。若搭配含氟自來水，效果更佳。

口香糖、特殊產品有幫助嗎？

費瑟斯通補充，無糖口香糖透過刺激唾液分泌，也能幫助牙齒再礦化，美國牙科學會亦認可此方式。此外，口香糖也能幫助清除牙齒間殘留食物，進一步降低蛀牙風險。

至於市售打著「重建琺瑯質」的牙粉或口香糖產品，有些含有木糖醇或羥基磷灰石等成分，確實有初步研究指出具備一定潛力。然而專家強調，現階段並無足夠證據證明這些產品比氟更有效，許多研究樣本數小或由廠商贊助，且多針對蛀牙風險低者進行，難以廣泛應用於高風險族群。

蛀牙不是無法逆轉，但得搶在它還沒「蛀洞」前。與其期待坊間產品，不如養成規律刷牙、定期檢查的習慣，才是真正守護口腔健康的關鍵。

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