收假日國道多處壅塞 「時速不到40公里」估晚間8時舒緩

今天次端午連假收假日，午後國道湧現北返車潮，截至晚間6時，國道北、中、南路段均有壅塞，包含國1北上竹北-湖口服務區、頭份-新竹系統、豐原-台中系統，國3北上龍潭-大溪、新竹系統-寶山等，時速均不到40公里，交通部高公局預估，晚間8時過後才會陸續紓解。

根據國道即時路況，今晚6時國道多處壅塞，包含國1竹北-湖口服務區、頭份-新竹、大雅系統-台中系統、雲林系統-斗南、下營系統-麻豆、台南系統-永康；國3龍潭-大溪、後龍-竹南、南投服務區-南投、竹山-名間、柳營-烏山頭、官田系統-新化系統、長治-九如；國5坪林-石碇；國10燕巢系統-燕巢等路段時速都不到40公里。

高公局指出，今下午發生3起車輛追撞事故。下午2時20分，於國3北向70.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵4公里。

下午2時22分，於國1北向242.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵2公里；下午4時31分於國1北向99.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵6公里。

高公局指出，截至下午5時，國道交通量為70.5百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里，預估西部國道及國5將到晚間8時過後才會陸續紓解，建議用路人透過高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。