明高溫上看36度 北東這日高溫驟降「溫差逾10度 」

受到西南風影響，台東明天易有焚風發生，大台北盆地、花東縱谷、台東也持續36度以上高溫，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三受滯留鋒面影響，西半部有明顯陣雨或雷雨，連帶影響高溫也成為未來1周最低溫，北部、東北部僅22至24度，周四白天起才逐漸回升。

根據氣象署資料，今天最高溫落在台東金峰嘉蘭，下午3時出現37.1度高溫；花蓮玉里中午11時50分也出現37度高溫；台東太麻里下午2時02分高溫36.7度，排名第三，另外，台北信義中午12時10分也出現35度高溫。

陳姵安說，受西南風影響，水氣增加，今晚至明天（1、2日）迎風面的中南部易有陣雨或雷雨，其中，南部、中部山區易有局部大雨，其他地區為多雲到晴、午後山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

周二、周三（3、4日）受到鋒面滯留影響，會有短延時強降雨。周二（3日）西半部會有明顯陣雨或雷雨，午後山區易有局部大雨，其他地區則逐漸轉為局部短暫陣雨或雷雨。

周三（4日）鋒面緩慢移動到台灣中南部附近，中南部、東南部、東部易有陣雨或雷雨，北部、東北部轉為偏東北風為主，降雨型態轉為短暫陣雨，雷雨發生機率降低，西半部易有局部大雨。

陳姵安提醒，周一、周二鋒面通過後，台東易有焚風發生的機率，另周二清晨前，金馬地區有局部霧或低雲影響。

周四（5日）鋒面南移到巴士海峽，接近鋒面的中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為局部短暫陣雨的天氣；周五至下周一（6至8日）鋒面遠離，但台灣附近水氣仍偏多，環境風場以偏南風為主，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，明天受到西南風沉降影響，大台北盆地、花東縱谷，以及易友焚風發生的台東，都會出現局部36度以上高溫，預計到周二鋒面逐漸影響台灣時，高溫才略微降低。

周二之前各地高溫普遍為31至33度；周三由於環境風場轉為東北風，加上降雨顯著，「這天高溫為未來一周最低」，北部、東北部高溫僅22至24度，中部、花東地區26至29度，南部31度。

另外，周二至周四入夜及清晨也都低溫，北部、宜蘭、花蓮清晨高溫僅21至23度，中南部、台東25、26度。

周四白天環境風場從東北風轉為偏東風，高溫回升，各地普遍高溫為29至32度；周五至下周一各地高溫再略升1度，但因水氣偏多，各地屬多雲的天氣，因此高溫現象不像今明2天這麼顯著。