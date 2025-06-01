快訊

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款

抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

聽新聞
0:00 / 0:00

明高溫上看36度 北東這日高溫驟降「溫差逾10度 」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到西南風影響，台東明天易有焚風發生，大台北盆地、花東縱谷、台東也持續36度以上高溫。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
受到西南風影響，台東明天易有焚風發生，大台北盆地、花東縱谷、台東也持續36度以上高溫。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

受到西南風影響，台東明天易有焚風發生，大台北盆地、花東縱谷、台東也持續36度以上高溫，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三受滯留鋒面影響，西半部有明顯陣雨或雷雨，連帶影響高溫也成為未來1周最低溫，北部、東北部僅22至24度，周四白天起才逐漸回升。

根據氣象署資料，今天最高溫落在台東金峰嘉蘭，下午3時出現37.1度高溫；花蓮玉里中午11時50分也出現37度高溫；台東太麻里下午2時02分高溫36.7度，排名第三，另外，台北信義中午12時10分也出現35度高溫。

陳姵安說，受西南風影響，水氣增加，今晚至明天（1、2日）迎風面的中南部易有陣雨或雷雨，其中，南部、中部山區易有局部大雨，其他地區為多雲到晴、午後山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

周二、周三（3、4日）受到鋒面滯留影響，會有短延時強降雨。周二（3日）西半部會有明顯陣雨或雷雨，午後山區易有局部大雨，其他地區則逐漸轉為局部短暫陣雨或雷雨。

周三（4日）鋒面緩慢移動到台灣中南部附近，中南部、東南部、東部易有陣雨或雷雨，北部、東北部轉為偏東北風為主，降雨型態轉為短暫陣雨，雷雨發生機率降低，西半部易有局部大雨。

陳姵安提醒，周一、周二鋒面通過後，台東易有焚風發生的機率，另周二清晨前，金馬地區有局部霧或低雲影響。

周四（5日）鋒面南移到巴士海峽，接近鋒面的中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為局部短暫陣雨的天氣；周五至下周一（6至8日）鋒面遠離，但台灣附近水氣仍偏多，環境風場以偏南風為主，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，明天受到西南風沉降影響，大台北盆地、花東縱谷，以及易友焚風發生的台東，都會出現局部36度以上高溫，預計到周二鋒面逐漸影響台灣時，高溫才略微降低。

周二之前各地高溫普遍為31至33度；周三由於環境風場轉為東北風，加上降雨顯著，「這天高溫為未來一周最低」，北部、東北部高溫僅22至24度，中部、花東地區26至29度，南部31度。

另外，周二至周四入夜及清晨也都低溫，北部、宜蘭、花蓮清晨高溫僅21至23度，中南部、台東25、26度。

周四白天環境風場從東北風轉為偏東風，高溫回升，各地普遍高溫為29至32度；周五至下周一各地高溫再略升1度，但因水氣偏多，各地屬多雲的天氣，因此高溫現象不像今明2天這麼顯著。

高溫 雷雨 鋒面

延伸閱讀

南北兩樣情！北東36度熱到明天 南部3縣市大雨至深夜

水氣一波波靠近 南台灣首當其衝！三縣市留意雷陣雨至深夜

今明大台北恐逾36度 周二起滯留鋒報到雨炸五天

端午連假收假日轉雨！今年第1道滯留鋒面下周二報到

相關新聞

明高溫上看36度 北東這日高溫驟降「溫差逾10度 」

受到西南風影響，台東明天易有焚風發生，大台北盆地、花東縱谷、台東也持續36度以上高溫，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三受...

收假日國道多處壅塞 「時速不到40公里」估晚間8時舒緩

今天次端午連假收假日，午後國道湧現北返車潮，截至晚間6時，國道北、中、南路段均有壅塞，包含國1北上竹北-湖口服務區、頭份...

南北兩樣情！北東36度熱到明天 南部3縣市大雨至深夜

受到西南風影響，中央氣象署今晚6時發布大雨特報，台南、高雄、屏東、恆春半島大雨會持續下到入夜，但北部應遠離迎風面，因此台...

端午收假傍晚氣象站示警 高雄短暫雷陣雨「降雨機率60%」

端午連假將收假，高雄今天下午降下間歇性大雨，市區行車速度緩慢；中央氣象署高雄氣象站在傍晚時分發布天氣示警訊息，指今晚到明...

端午連假收假國道多處壅塞 估晚間8時後陸續紓解

今天是端午連假收假日，午後國道湧現北返車潮，多處路段壅塞時速不到40公里。交通部高速公路局預估，晚間8時後才會陸續紓解

冰咖啡別亂喝！專家提醒「夏季4大NG行為」恐變味又傷身

炎炎夏日，不少人選擇冰咖啡解暑提神，然而在享受沁涼風味的同時，卻可能因為一些錯誤行為，導致咖啡變質甚至影響健康。日本咖啡專家Kazu整理出「夏季4大冰咖啡NG行為」，提醒民眾在製作與保存過程中務必注意細節，才能喝得安心又美味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。