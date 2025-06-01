台灣家同藝術基金會成立開幕 88人剪綵讓世界都看到

「財團法人台中市台灣家同文化藝術基金會」1日在台中林酒店舉辦全台史無前例的88人超大型剪綵開幕儀式，吸引超過300位重量級代表熱烈參與，成為最吸睛的亮點。

台灣家同文化藝術基金會創辦人林家同表示，文化藝術是會呼吸的，需要很多人給予支持、保存及發揚光大，讓全世界都看到台灣的文化藝術的努力與價值。

今天的基金會成立儀式，與會者包括代表台中市長盧秀燕的文化局長陳佳君、前彰化縣長卓伯源、逢甲大學董事長高承恕、韓國文化研究會長姜信雄、總召邱建富、立委謝衣鳳、國史館前館長張鴻銘、苗栗縣觀光局演藝科長林思伶、彰化縣文化局副局長吳文昇。

台灣各個文化藝術書畫協會理事長、基金會董事長李明儒、副董事長陳炳臣等各界重量級嘉賓到場，表達對基金會推廣文化藝術工作的高度肯定。

「我有一個偉大的藝術夢想！」林家同特別引述一個偏鄉的小孩，用簡單的筆畫出了自己家鄉，畫作上充滿真誠的愛和熱情，他目光裡流露者希望被肯定、被看見，這個故事感動了現場的所有與會者。

林家同強調，創立基金會，不但圓了心中的那個夢想，更期盼更多人貢獻於台灣文化藝術這塊良田、耕耘人生的永續福田，讓世界看到台灣文化藝術之美，也感謝現場300多位重量級貴賓的參與。

李明儒致詞時也說明創立基金會的三大宗旨，包括使命（Mission）、資源（Resource）、領航員（leader），希望文化藝術推廣提升的使命堅持到底、需要文化藝術資源的創作者提升資源、讓台灣家同文化藝術基金會在文化藝術的推廣上能夠成為領航員，三大精神目標令人震撼感動。

陳炳臣致詞時表示，基金會的成立，將展現出推廣藝文發展堅定不移的決心，期盼社會各有能力人士，共同加入推廣的行列，讓台灣的文化藝術永續保存與發揚。

這次史無前例的88人剪綵，象徵社會各界共同支持藝文事業的決心，更展示台灣藝文力量的團結與活力。

在剪綵儀式之前，現場特別邀請18位知名書法家現場共同揮毫30x30公分「財團法人台灣家同文化藝術基金會」的雄偉巨作，並展示於舞台之上。

揮毫的書法家有張媖琄、駱明宗、楊靜江、陳志聲、廖文潭、楊旭堂、張自強、葛憲能、林家同、周良敦、邱次雪、陳誼芝、王美美、林品陞、許子凡、李淑慧、葉榮輝、許美姿等18人，展現出台灣深厚的書法底蘊與藝術實力。

林家同說，此次活動的規模與熱烈回響，凸顯了台灣社會對文化藝術領域的渴望、重視與期望。他強調，未來台灣家同文化藝術基金會將會持續舉辦更多元的藝文活動與展覽，進一步推動地方藝文發展，讓台灣藝文在世界舞台上閃耀光芒。

基金會設有專業茶道老師品茶，文化藝術交流熱絡。現場也舉行基金會各個所屬委員會的頒發聘書儀式，由陳炳臣頒發給中華文化藝術交流委員會會長陳俗蓉、文化藝術政策委員會會長林輝堂（前文化局長）、日本國際交流委員會會長王丕春、獎助培育人才委員會會長陳守信、文化藝術園區委員會會長許子凡。