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南北兩樣情！北東36度熱到明天 南部3縣市大雨至深夜
受到西南風影響，中央氣象署今晚6時發布大雨特報，台南、高雄、屏東、恆春半島大雨會持續下到入夜，但北部應遠離迎風面，因此台北、新北、花蓮、台東高溫36度將持續到明（2日）白天。
氣象署指出，受到西南風影響，易有短延時強降雨，今（1日）南部地區有局部大雨發生機率，需注意雷擊及強陣風，山區需慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
北部及花東地區，受到西南風沉降影響，台東有焚風發生機會，明（2日）台北、新北、花蓮、台東亮起高溫黃色燈號，將持續炎熱，高溫上看36度。
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