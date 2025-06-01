端午收假傍晚氣象站示警 高雄短暫雷陣雨「降雨機率60%」

端午連假將收假，高雄今天下午降下間歇性大雨，市區行車速度緩慢；中央氣象署高雄氣象站在傍晚時分發布天氣示警訊息，指今晚到明晨天氣為陰短暫陣雨或雷雨，今晚降雨機率60%，高雄沿海和近山區有降水訊號，呼籲民眾小心短暫陣雨。

高雄氣象站並指出明天白天降雨機率有70%，氣溫在28度到32度，感覺舒適至悶熱；風浪為偏南轉西南風4級以下，雷雨區陣風8級，浪高1至2公尺，屬於小浪至中浪。