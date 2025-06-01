端午節連假推升新冠疫情 台中兩醫院開特別門診

新冠疫情近日升溫，醫師表示，因疫情目前正處於上升期，端午連節民眾全島移動，疫情會更加擴散。若屬於65歲以上或有重症風險因子者，應接種疫苗保護自己；若有症狀，應盡速就醫。

根據疾病管制署統計，5月18日至24日新冠門急診就診人次達4萬1402人次，較前一周上升，且高於去年年同期的2萬3555人次。5月20日至26日並新增102例新冠併發重症本土病例及19例死亡，這波疫情預計高峰可能落在6月中下旬至7月初。

診所醫師施勝桓說，這波疫情的病毒株NB.1.8.1傳染力強，因此常常是一人感染，全家都感染。端午連假期間，交通流動和群聚增加，又是疫情上升期，可想而知疫情會快速傳播，診所患者也都持續增多。

衛福部已協調全台部立醫院加開COVID-19特別門診，台中、豐原兩醫院也都自本月一日開設特別門診，但因今天仍是假日，要明天才會正式開診。台中醫院說，若是高風險族群，感覺自己有上呼吸道感染的不適症狀，可以直接到醫院就診，由醫院快篩，若確定是罹患新冠肺炎，可以施用新冠的抗病毒藥物。

台中市衛生局表示，據疾管署統計今年累計重症病例432例，其中66例死亡，主要集中在65歲以上長者及具慢性病史者，且近9成未接種JN.1疫苗。 因此，對於65歲以上、有慢性病和學齡前兒童，應該施打疫苗保護自己，目前疫苗充足，施打後兩周可以產生抵抗力。加上疫情高峰可能落在6月中下旬至7月初，現在打，都還來得及。