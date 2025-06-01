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在家吃飯也能請教營養師 衛福部預告視訊草案

中央社／ 台北1日電

衛福部預告「營養師以通訊方式執行業務辦法」草案，營養師指出，視訊營養衛教為失能者、銀髮族、偏鄉地區注入「好食力」，視訊搭配三餐時間，讓營養建議真正走到民眾餐桌旁。

營養師法修法2年前三讀通過，開放營養師事先經執業登記所在地主管機關核准，可以通訊方式提供服務。衛生福利部近日預告「營養師以通訊方式執行業務辦法」草案，蒐集各界意見，預告至7月25日截止。

根據草案規定，營養師得以通訊方式執行業務項目，包含對個別對象健康狀況營養評估、對個別對象營養需求所為飲食設計及諮詢。營養師應以執業登記於醫療、營養諮詢、長期照顧、老人福利、護理之家、住宿型精神復健等機構、學校及機關，且執業登記2年以上為限。

中華民國營養師公會全聯會常務理事、馬偕醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢今天告訴中央社記者，通訊非當面訪視，須由具備經驗的營養師執行，才能精確掌握應該詢問病人的細節。以體重為例，看似簡單，其實藏有玄機，患者可能因腹水或水腫，導致體重數據失真。

蔡一賢分享過去家訪中風臥床民眾經驗，連病床是否照得到陽光，都會特別留意，因為這些生活環境的細節，都可能影響微量營養素的合成與吸收。面對面雖然容易掌握現場狀況，但仍無法看到整體全貌，真正的挑戰在於問出關鍵細節，這就是經驗的累積。

在醫院端服務數十年的蔡一賢說，除了這50多歲中風患者，家人根本無法將他抬出門就醫；也曾接觸一位罹患罕見疾病、只能靠輪椅行動的10歲女孩，她的母親每次帶她看診都是一次體力上的極限挑戰，非常了解遠距營養服務對許多人來說是莫大的福音。

台灣進入超齡社會，老老照顧的家庭前往醫院看診更是困難重重。蔡一賢認為，以視訊方式進行營養衛教，不僅對病患家庭有幫助，對營養師來說也是一種支持。曾有個案住在交通不便的淡水山區，獨自一人走了好長一段空無一人的路，「真的很恐怖，我是用跑的上山。」

營養師公會全聯會理事張惠萍分享與衛福部長照司合作的營養通訊計畫，個案多數是臥床或失能者，執行方式是結合數次實地訪視與通訊方式進行。無論是在醫院或家中接受服務，第一次一定會安排營養師與個案親自見面，親眼看到個案實際狀況，才會展開後續通訊訪視。

張惠萍說，有了第一次的會面，有助於營養師更準確掌握個案的身體情況，也能讓案家感到安心，不會因突然接到營養師的諮詢電話，懷疑是否遇到詐騙集團。多數案家對通訊模式反應正面，只要主要照顧者在家，便能安排視訊時間與營養師進行通訊衛教。

張惠萍表示，通訊營養衛教，不僅讓案家避免了陌生人到家中的不自在感，透過通訊方式，更是讓營養諮詢真正走進了民眾的餐桌前，只要約在早餐、午餐或晚餐時間，營養師就能即時看到個案實際吃的食物，並同步給予建議與衛教，達到更好的效果。

營養師 患者 中風

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