穩定物價！中油宣布6月桶裝瓦斯價格不調整

台灣中油宣布自明（2）日凌晨零時起，6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

台灣中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，但為配合政府穩定物價政策，尚未調足之吸收金額達每公斤15.6元。

台灣中油表示，依公式計算結果，2025年6月份液化石油氣每公斤吸收金額縮小，但未回補之吸收金額每公斤仍有13.4元，故114年6月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額，另經核算114年截至4月底液化石油氣政策性吸收金額約52億元。