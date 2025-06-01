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穩定物價！中油宣布6月桶裝瓦斯價格不調整

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中油公司宣布，6月桶裝瓦斯不漲價。圖／本報資料照片
中油公司宣布，6月桶裝瓦斯不漲價。圖／本報資料照片

台灣中油宣布自明（2）日凌晨零時起，6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

台灣中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，但為配合政府穩定物價政策，尚未調足之吸收金額達每公斤15.6元。

台灣中油表示，依公式計算結果，2025年6月份液化石油氣每公斤吸收金額縮小，但未回補之吸收金額每公斤仍有13.4元，故114年6月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額，另經核算114年截至4月底液化石油氣政策性吸收金額約52億元。

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