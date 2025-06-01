新冠疫情再起將有逾百萬人染疫 10大醫師團體提5大建議

新冠疫情自5月開始升溫，成為國人健康的潛在威脅，今天10大醫界團體呼籲，全體國人務必謹慎小心，重拾良好的個人防護措施，避免疫情進一步擴散。10大醫界團體指出，防疫如作戰，衛福部立即採取多項必要且具體的應對措施，醫界也持續全力協助及配合各項政策，仍提出5大防疫建議，希望公私協力，共同守護全國人民的健康。

10大醫界團體指出，首先，持續增加快篩試劑量產，鋪貨到醫療單位及各通路；第二、保持充足的抗病毒藥物及中藥清冠一號供應，讓醫師有足夠的藥物來治療確診病人，減少重症。第三、持續鼓勵民眾施打新冠疫苗，特別是65歲以上及慢性病高風險族群。第四、提醒大家，看診要分流，若非病況嚴重，不需要動輒衝醫院急診。第五、請民眾重拾良好的防疫習慣，進出醫療院所、公共運輸工具、人口稠密處，務必戴起口罩，勤洗手，保持良好的衛生習慣。

10大醫界團體表示，新冠疫情過去幾年期間，現在衛福部長邱泰源，時任醫師公會全聯會理事長就帶領全國醫界，每周主持各縣市醫界代表的防疫會議，配合政府各項防疫措施，並建立分流分級醫療防疫體系，守住疫情。面對各項疫情。最後，醫界呼籲，新冠病毒沒有消失且不斷突變，對人類社會的影響仍未可知，建議政府應超前部署盡速編列防疫特別預算，因應隨時可能變異、爆發的新冠疫情。