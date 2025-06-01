中山站1號出口正式開放 台北捷運曝雙向電扶梯「最大挑戰」
台北捷運今天表示，捷運中山站1號出口已正式開放，雙向電扶梯同步啟用；並規劃7月下旬，結合異國美食饗宴、市集、花牆打卡點及街頭表演等，舉辦系列開幕活動。
台北捷運透過新聞稿指出，中山站1號出口於5月31日下午正式開放，雙向電扶梯同步啟用；又顧及中山站1號出口2樓觀景平台主體結構進入收尾階段，現場加設防護措施，並設置指標加強引導，確保旅客進出動線不受影響。
北捷說明，此工程最大挑戰之一，就是將原本單向電扶梯改為雙向電扶梯，除重置原有電扶梯，舊有樓梯區配合拆除後增設1座電扶梯，所以必須改造既有結構，切除B1大廳層部分樓板後，再安裝電扶梯機坑，全程嚴格管控，防範混凝土碎塊掉落軌道，才順利完成雙向電扶梯安裝。
就整體環境來說，北捷指出，中山站1號出口2樓觀景平台兼顧美學與結構的清水混凝土曲面造型，將與對面4號出口互相輝映；此外，南京西路至長安西路間沿線景觀改造，陸續完工開放，可提供民眾優質休憩空間。
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