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乘客嫌車廂太冷辱罵車長「垃圾」 台鐵：夏季設23至23.5度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一名高齡乘客2度要求調高車廂冷氣未果，竟辱罵車長「垃圾」、「人渣」。圖／民眾「liecheater487」授權提供
一名高齡乘客2度要求調高車廂冷氣未果，竟辱罵車長「垃圾」、「人渣」。圖／民眾「liecheater487」授權提供

一名高齡乘客搭乘台鐵161列次列車南下高雄時，因穿短袖又未帶外套，2度要求列車長調高冷氣溫度，但多數乘客認為溫度適宜而未再調整，該旅客竟怒罵車長「垃圾」。台鐵指出，列車空調依夏季規定設為攝氏23至23.5度，列車長可依實際乘客狀況調整溫度，本案旅客已在高雄站交由鐵警處理。

有民眾今搭乘台鐵南下高雄時，錄下影片並上傳至社群，從影片可見，一名高齡乘客對車長辱罵「垃圾」、「人渣」等字眼。民眾表示，該高齡乘客2度要求調高冷氣溫度，但經列車長於車廂舉行投票後，僅3人同意調高溫度，高齡乘客不滿因此破口大罵。

台鐵表示，今天第161次列車長於巡車時接獲，第11車20號1名男性旅客反映車廂內部溫度過低，立即調整空調設定並繼續巡查。後續列車長巡車時再次主動關心該旅客體感是否改善，該旅客仍表示偏冷，因此再次將溫度調高至25度。

為維兼顧全體乘客舒適度，列車長也詢問其他乘客車廂內舒適狀況，僅3名旅客反映稍感偏冷，其餘大多數旅客表示目前溫度尚可接受，並詢問該旅客是否需要更換座位。

但該名旅客表示拒絕後，開始對列車長出言辱罵，包含「垃圾」、「雜種」等不雅字眼，因該旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助處理。但旅客堅持不願下車，為避免影響行車時程，最終改由旅客目的地高雄站，將旅客交由鐵警處置。

台鐵指出，目前台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定為攝氏23至23.5度，列車長得依實際乘車狀況調整溫度。旅客若有不適感，也可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。

台鐵表示，對於員工在執行勤務中遭受辱罵的情事，深感遺憾，強調本案涉有刑法部份，將全力協助列車長提出相關法律告訴，以維護第一線服務人員權益。

台鐵

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