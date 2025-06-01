65歲男高管出差搭機成煎熬 醫：壓力、緊張都會加劇頻尿

65歲的黃先生因工作經常需出差搭機，卻長期受頻尿所苦。通勤途中常因擔心找不到廁所而焦慮，夜間更有3至5次夜尿影響睡眠品質。經醫師診斷為攝護腺肥大，採用中藥治療一個月後，夜尿頻率明顯改善，白天也不再急著找廁所，生活品質獲得大幅提升。

根據三立新聞網報導，收治該名患者的馬偕醫院中醫內科醫師陳冠宇指出，男性進入中年後，攝護腺容易逐漸增生，壓迫尿道造成頻尿、夜尿、尿不盡等症狀。女性頻尿則常與生產後器官脫垂或更年期荷爾蒙變化有關。此外，壓力與緊張也會加劇頻尿情況。

陳冠宇舉例，一名高階主管白天開會頻繁，壓力大導致1至1.5小時就須如廁一次，但出國度假時則能撐3小時才解尿，顯示心理狀態與頻尿密切相關。針對攝護腺肥大導致的頻尿問題，中醫治療多從健脾益氣、補腎利尿著手，常見用藥包括五苓散、縮泉丸、黃耆與肉桂等。

日常保養方面，陳冠宇則建議患者避免寒涼或辛辣刺激食物、減少茶與咖啡等利尿飲料、晚餐後減少飲水，並透過凱格爾運動與定時如廁來改善膀胱控制力。他也提醒，若頻尿伴隨疼痛、灼熱，可能是泌尿道感染，應盡速就醫。

陳冠宇最後表示，攝護腺癌早期症狀與肥大相似，建議50歲以上男性若有相關病史，應定期追蹤攝護腺特異抗原（PSA）及接受超音波檢查，以避免延誤治療。