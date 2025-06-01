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熱危害高危險群！外送員正午熱門時段搶送單「熱到快融化」 只能靠自保

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
外送員為跑中午用餐最熱外送時段，被迫頂著最熱時段送單，每經過一路口，等紅燈就得被曬好幾分鐘，有外送員嘆「被曬到快融化」、「常中暑頭好痛」、「感覺快曬昏了」。圖／聯合報系資料照片
外送員為跑中午用餐最熱外送時段，被迫頂著最熱時段送單，每經過一路口，等紅燈就得被曬好幾分鐘，有外送員嘆「被曬到快融化」、「常中暑頭好痛」、「感覺快曬昏了」。圖／聯合報系資料照片

高溫炎夏，戶外工作者被迫頂烈陽，中暑、脫水、甚至可能熱衰竭，除舉牌工、營造工人外，外送員為跑中午用餐最熱外送時段，被迫頂著最熱時段送單，每經過一路口，等紅燈就得被曬好幾分鐘，有外送員嘆「被曬到快融化」、「常中暑頭好痛」、「感覺快曬昏了」。

不過目前勞動署的熱危害防治，因外送員與平台的雇傭爭議，恐成政府管不到的地方，防範熱傷害外送員只能自保。

每天跑單十多小時的莊先生是專職外送員，每到夏天頂個厚厚安全帽，在烈陽下送單，他坦言真的相當辛苦，為降溫，他特別花5、6千自購「空調服」降溫，不過他說，最苦就是等紅燈，嘆「夏天等紅燈就只能忍受曝曬，大太陽下每個路口曬個3到5分鐘，根本成家常便飯。」

「感覺頭會痛、已經有點中暑，就得趕快回家，不過這是自己選擇的行業，也沒辦法。」莊先生說，現在外送員對於熱傷害只能靠自己身體的感覺提醒，目前外送平台是完全沒有針對熱危害的相關降溫設備提供，所以為了自保避免熱職業傷害，他接中午最熱用餐時段，就會挑加碼金比較多的單跑，跑到下午2、3點就會回家休息，5點多過後再來跑單。

至於也是熱危害高危險權的舉牌工，為避免熱傷害也有自保方式。多數舉牌工會挑有樹蔭地點舉牌，雇主依規定也會給予飲水、毛巾等；營造工地則是避開正午最熱時段，調整工地作業時間。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪認為，外送員過去勞資爭議的所有判決都是應屬雇傭制度，他認為政府專案勞檢，幫外送平台送單的外送員也應納入熱危害對象，尤其現在高溫動輒35度以上，外送員真的很容易過熱、脫水、中暑，他個人的自保方式就是只能多喝水、多休息，甚至每30分鐘就會用酒精加薄荷腦降溫，他嘆「外送員才是熱危害的高危險群。」

高溫 紅燈 熱衰竭 外送員 中暑

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