水氣一波波靠近 南台灣首當其衝！三縣市留意雷陣雨至深夜

今天西南風挾帶較多水氣，南台灣首當其衝。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，󠀠南方水氣一波波靠近中，台南、高雄、屏東下午至深夜多雲時晴、三不五時雷陣雨，天氣稍微不穩定，提醒民眾攜帶雨具備著，明天降雨情況看雲雨帶發展狀況而定。

中央氣象署預報員陳姵安今天表示，今南方雲系北移，南部、東南部有陣雨或雷雨，尤其午後山區有強烈雷陣雨，其他地區多雲到晴，午後留意雷陣雨。明天水氣略微減少，受西南風影響，中南部陣雨或雷雨，除了北部，各地都要留意午後雷陣雨，南部地區及中部山區有午後大雨。