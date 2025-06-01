北捷中山站「1號出口」正式開放 雙向電扶梯同步啟用

台北捷運中山站1號出口於5月31日下午正式開放，雙向電扶梯同步啟用，進出車站更便利；同時，該出口串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間。

北捷公司表示，中山站1號出口2樓觀景平台主體結構亦已進入最後收尾階段。由於外牆採用曲面造型清水混凝土工法，施工時須掌握建築設計的空間幾何，依設計曲率精細製作3D曲面模板，安裝時更須精準貼合曲面結構的傾斜面、凸凹面變化，兼顧模板支撐鋼性與澆置流動性。封模時，師傅須精雕細琢處理每一段傾斜曲線模板，進而達到美學與結構兼具的清水混凝土曲面空間造型，並與對面4號出口互相輝映，形塑心中山整體景觀串聯。

北捷公司補充，南京西路至長安西路間沿線整體景觀改造部分，也已陸續完工開放，提供附近民眾優質的休憩空間，進一步延伸整個「心中山」範圍。原本設置於此區的公共藝術作品，也都巧妙地融入重新打造的空間，包括母雞帶小鴨、蝸牛與兔子賽跑、貓頭鷹和彈塗魚等，均以嶄新面貌重現，歡迎大家有空時前來走走，再次尋訪這些熟悉且充滿回憶的老朋友。

聚傳媒