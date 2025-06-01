男子鼾聲如雷竟是重症 每小時呼吸中止58次…害全家難入眠

一名三十多歲男子因嚴重打鼾就醫，檢查發現罹患重度阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA），每小時呼吸中止次數高達58次。醫療團隊評估後，為其施行「達文西機器人輔助手術」，針對舌根肥厚與扁桃腺腫大進行處理。術後三個月追蹤，患者的呼吸中止指數已大幅下降，生活品質明顯改善。

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭在臉書粉專指出，該患者初診時氣色暗沉、精神不濟，甚至在候診區打起鼾來，鼾聲之大影響整個診間。患者妻子也反映，長期因其睡眠問題無法安心休息，全家人深受困擾。

後續安排睡眠多項生理檢查，發現患者的睡眠呼吸中止指數（AHI）達到58，屬於重度等級。經內視鏡評估，其舌根與扁桃腺明顯肥大，造成呼吸道阻塞。醫療團隊建議採用達文西機器人進行手術，透過精準切除與結構重建，改善呼吸通道通暢度。

蔡醫師表示，術後復原狀況良好，患者兩週後回診時精神大幅好轉，視覺專注力與表情明顯不同。三個月後的睡眠檢查顯示，AHI已降至7，接近正常範圍。

他也提醒民眾，若出現白天嗜睡、注意力不集中、打鼾嚴重等情況，應儘早就醫檢查，以免影響心肺功能及生活品質。現代微創手術與精準診療技術，已能提供患者更好的治療選擇。