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影／端午連假收假車潮湧現 國道五號宜蘭頭城段紫爆

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
端午節連假最後一天，北返車潮湧現。國道5號北向(往台北)，午後雪隧頭城紫爆的（時速20公里/時以下）；因儀控管制雪山隧道內也保持紅色車流（時速40公里/時以下）出雪到坪林車速未見提升。在雪隧坪林端返北（左側），與將進入雪隧前往宜蘭的車流（右側）就有明顯的差異。記者黃義書／攝影
端午節連假最後一天，北返車潮湧現。國道5號北向(往台北)，午後雪隧頭城紫爆的（時速20公里/時以下）；因儀控管制雪山隧道內也保持紅色車流（時速40公里/時以下）出雪到坪林車速未見提升。在雪隧坪林端返北（左側），與將進入雪隧前往宜蘭的車流（右側）就有明顯的差異。記者黃義書／攝影

端午節連假最後一天，北返車潮湧現。國道5號北向(往台北)，午前就開始出現車潮。在雪山隧道前的頭城路段就呈現紫爆的車流量（時速20公里/時以下）；因儀控管制車流進入雪山隧道，雪山隧道也時而出現紅色車流（時速40公里/時以下）與橙色車流（時速60公里/時以下）交替，出了雪山隧道的坪林端車速才略有提升。

午後國道5號北返的車流更為擁擠，雪山隧道前的頭城路依舊持續紫爆的車流量，而隧道內則保持紅色車流，出了雪隧坪林車速也不見回升。出了雪隧到坪林端的國五（返北），與進入雪隧前往宜蘭（往南）的車流就有明顯的差異。公路單位呼籲用路人避開壅塞路段，也可以改走替代道路北宜公路返回台北。

雪隧 雪山 坪林

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