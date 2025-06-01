影／端午連假收假車潮湧現 國道五號宜蘭頭城段紫爆

海鮮是日常生活中，提供優質蛋白質的重要來源，不過如何挑對新鮮漁獲，不少民眾常感到無從判斷。營養師夏子雯在節目中分享選購魚類、貝類與蝦類的實用訣竅，提醒消費者別再只看魚眼，真正關鍵其實藏在細節裡。

2025-06-01 15:10