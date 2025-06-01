別再擔心膽固醇過高！醫師揭真相：「蛋黃」是被低估的健康神器

「蛋黃膽固醇太高不能吃？」這句話曾深植人心，但醫界早已翻轉舊觀念。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，雞蛋是營養密度極高的日常食物，蛋黃更富含對腦部、眼睛與免疫力有益的多種營養素，是家庭餐桌上不可或缺的健康來源。

張家銘日前在臉書粉專指出，許多研究顯示，食物中的膽固醇對血液膽固醇的影響其實有限，真正影響心血管健康的，反而是攝取過多飽和脂肪與缺乏運動的生活方式。與其怕膽固醇，不如關注整體飲食搭配是否均衡。

他強調，蛋黃才是雞蛋的營養核心，蛋黃有助大腦神經發育的「膽鹼」、維護眼睛健康的葉黃素與玉米黃素，還有維生素D、B12、鐵、硒等營養素。「對孩子、大人與銀髮族都極為重要，卻常被誤解、浪費。」

雞蛋同時也是控制體重、延緩肌少症的利器。蛋白質能提高飽足感、穩定血糖，讓整體熱量攝取下降。張家銘也補充，對素食者而言，只要願意攝取雞蛋，DHA、B12與Omega-3等關鍵營養也能適度補足。

在近年物價高漲之際，雞蛋的「銅板價值」更顯珍貴。張家銘形容，雞蛋就像健康界的白襯衫，看似平凡卻穩健實用，「只要一顆蛋，搭配蔬菜與穀物，遠勝許多昂貴的保健品。」