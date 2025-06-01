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買魚別再看眼睛！營養師曝海鮮挑選法則 魚鱗、蝦鬚、貝殼聲藏玄機

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒，平時應避免購買外觀異常或來源不明的漁獲。示意圖／ingimage
營養師提醒，平時應避免購買外觀異常或來源不明的漁獲。示意圖／ingimage

海鮮是日常生活中，提供優質蛋白質的重要來源，不過如何挑對新鮮漁獲，不少民眾常感到無從判斷。營養師夏子雯在節目中分享選購魚類、貝類與蝦類的實用訣竅，提醒消費者別再只看魚眼，真正關鍵其實藏在細節裡。

營養師夏子雯日前在「醫點不誇張」節目中指出，選整尾魚時，魚鱗是否完整、排列整齊是新鮮與否的重要指標。許多人習慣用魚眼判斷，但她提醒，魚眼若未接觸冰塊，即便魚體已不新鮮，眼球仍可能看起來透亮，「魚眼並非絕對依據」。反而應重視魚身觸感是否硬挺、有彈性，以及魚尾與鰓部狀況，像是尾巴無破損、鰓色鮮紅者為佳。

至於常見的切片鮭魚產品，由於無法看到魚鱗與魚身狀況，夏子雯建議，選擇有急速冷凍、真空包裝的產品會較有保障。

貝類部分，如蛤蜊可用「互敲法」檢驗鮮度。她說，兩顆敲擊若聲音清脆，代表尚新鮮；若悶響甚至無聲，可能早已死亡或開始變質。至於生蠔，則建議觀察外觀是否飽滿、肉質完整。

蝦子方面，新鮮與否可從眼睛、蝦頭與身體連接處觀察。夏子雯表示，新鮮蝦的眼珠飽滿、頭身緊密相連，且蝦鬚越長代表活動力越好。不過她也提醒，有不肖業者可能在蝦子中添加類似「魚福林」等興奮劑，讓蝦子看似活躍，但這類成分恐影響健康。

夏子雯提醒，無論購買哪類海鮮，選購時應保持警覺、善用觀察法則，就能避開變質風險、吃得更安心。若選購冷凍蝦，建議特別留意包裝內冰晶大小，若冰晶過大，可能代表產品曾反覆解凍再冷凍，不僅影響口感，還可能藏有食品安全疑慮。

她也建議，若無法判斷產品新鮮與否，應優先選擇信譽良好的商家，避免購買外觀異常或來源不明的漁獲，才能守住健康的第一道防線。

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