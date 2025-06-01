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台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

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台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一名長者要求列車長二度調高車廂冷氣未果，竟辱罵車長「垃圾」、「人渣」。圖／截自「liecheater487」Threads
一名長者要求列車長二度調高車廂冷氣未果，竟辱罵車長「垃圾」、「人渣」。圖／截自「liecheater487」Threads

台鐵再傳乘客辱罵車長事件。一名長者今搭乘台鐵時認為車廂冷氣太冷，兩度要求車長調高溫度，列車長表示已調整冷氣溫度，且大多乘客都覺得溫度剛好，甚至為此請車廂乘客投票表決，長者見狀疑似「見笑轉生氣」，爆氣辱罵車長「垃圾」、「人渣」，據指出，最後鐵路警察在新左營站上車處理。

今天是端午連假收假日，民眾把握連假最後一天出遊或趁早搭車返回工作地。一名民眾今在社群（https://reurl.cc/eM4lOW）發文表示，今早搭乘台鐵8時05分161列次EMU3000新自強號，從台中往高雄的列車，途中同車廂一名長者覺得冷，希望列車長調高冷氣溫度，起初車長應其要求調高，但該長者仍覺得冷。

列車長表示大部分乘客都覺得溫度剛好，若再往上調會覺得熱，但該長者堅持調高溫度，車長無奈之下，在車廂內舉辦了舉手投票，結果整個車廂僅3人同意升溫。

民眾指出，該長者當下疑似「見笑轉生氣」，爆氣羞辱車長，狂罵車長「垃圾」、「人渣」，但車長僅跟長者表示，這樣辱罵的行為已涉及公然侮辱，同時透過手中的無線電通報站務人員。待列車開到新左營站時，車長請該長者下車，並表示台鐵服務不周，因本車廂太冷，可以在此下車，將更換更溫暖列車作為補償，但該長者拒絕下車，隨後鐵警上車處理。

根據台鐵公司旅運契約規定，若旅客於車站或車廂內，未依該公司公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者，台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。

鐵警表示，今早10時13分許，接獲台鐵高雄站通報，161列次第11車廂有旅客與列車長糾紛案，列車停靠新左營站後，即刻派員上車查處，接續由高雄站警力進行釐清。

經查本案為1名男性旅客搭乘新自強號161列次南下高雄，因穿著短袖且未攜帶外套乘車，認為列車車廂冷氣太冷，恐導致感冒，因此向列車長要求調高溫度，但旅客因不滿列車長僅將冷氣僅調高1度，故有出言辱罵列車長行為。

鐵警表示，本案經調查雙方皆暫時不提出刑事告訴，處理員警已登錄相關案情資料備查，如接獲正式報案將立即依法辦理。

車廂 台鐵

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