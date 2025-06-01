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端午連假最後1天屏東午後湧北返車潮 警方啟動全線疏導

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供

端午連假最後一天，屏東各大景點湧現人潮，小琉球連續2天萬人登島，墾丁大街人擠人，枋寮警分局表示，因應午後北返車潮湧現，今6月1日下午1點14分實施北上調撥車道措施，調撥台1線453至460公里處南下內側車道供北上車輛使用，車流量大，行車秩序良好。

屏東縣警察局交通隊指出，端午連假前二天，台1線及台17線南下總車流量高達7萬3926輛，北上也達5萬7116輛，顯示出遊人潮踴躍。

交通隊表示，今6月1日是連假最後一天，從上午7時至中午13時止，台1線南下與北上車流均持續湧現，南下總量達9859輛，尖峰時段是上午11時至12時，單一時段即湧入1997輛車輛；北上總量亦達9836輛，並於上午12時至13時達到尖峰，單時段車流高達2604輛。

交通隊表示，午後北返潮湧現，警察局在下午1時許台1線楓港至枋山段視車流狀況啟動北上調撥車道機制，並於永翔路口實施車流分流作業，有效引導車輛分向通行。加強各大景點與重要幹道交通崗位警力配置，持續執行手控疏導，減緩壅塞情形。

交通隊指出，東港地區因黑鮪魚季活動與小琉球旅客返程，朝隆路一帶車流集中。警方除持續執行手控號誌外，已與漁會協調，增設雙車道收費入場動線，有效疏散排隊車潮，提升整體通行。

除疏導措施外，警察局也同步強化執法作為，針對台1線汽車違規占用慢車道、各景點周邊違規停車等行為取締告發，遏止影響交通秩序不當駕駛行為，提升道路安全品質。

警察局長戴台㨗表示，面對連假返程高峰，警察局以「預警部署、彈性調度、機動應變」為核心策略，善用科技工具與警力靈活調整，全力維持交通秩序，並提醒用路人應保持交通安全意識，配合員警指揮，並多利用CMS看板、LED顯示器及警廣FM93.1等即時路況資訊，及早調整行車動線，平安返家。

端午連假最後一天，午後湧現北返車潮，警方啟動台一線楓港到楓山段北上調撥車道。圖／警方提供
端午連假最後一天，午後湧現北返車潮，警方啟動台一線楓港到楓山段北上調撥車道。圖／警方提供
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供
端午連假最後一天，午後湧現北返車潮，警方啟動台一線楓港到楓山段北上調撥車道。圖／警方提供
端午連假最後一天，午後湧現北返車潮，警方啟動台一線楓港到楓山段北上調撥車道。圖／警方提供
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供
端午連假最後一天，屏東縣午後湧現北返車潮，警方啟動全線疏導。圖／警方提供

連假 車道 警察

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