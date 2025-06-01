基層診所被砍施打疫苗費用 醫：恐讓台灣防疫因小失大

疾管署預估，3個月內將有180萬人感染新冠肺炎，這波疫情不容小覷，但國人疫苗打氣仍有待提升。醫師公會全聯會常務理事長王宏育表示，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，尤其是65歲以上長者，以及糖尿病、癌症、心臟病、腎臟病、免疫力差的族群，勿輕忽疾病威脅。

王宏育說，台灣過去曾為國際防疫模範生，2023年5月1日起，政府將「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」調整為第四類傳染病，雖然公費疫苗持續，但新冠（JN.1）疫苗接種比率偏低。他認為，除了民眾認為「新冠已經流感化、感冒化」之外，也跟基層施打疫苗的補助費用砍半有關。

王宏育指出，過去基層診所施打疫苗的費用本來是200元，現在剩下100元，跟疾管署反映後，得到的回覆是「不再補助掛號費」，以致施打疫苗的診所比較少。他強調，長者以及高危險族群到診所施打疫苗時，醫護人員要評估身體狀況，包括血壓、心跳、血氧、體溫，以及接種部位疼痛的處理。

「每位患者至少要觀察15分鐘，高危險群可能休息30分鐘再離開，小診所護理人力不足，無暇負擔接種服務。」王宏育說，政府一年半前大砍施打疫苗的補助費用，降低基層診所的服務意願，施打的診所變少了，65歲以上民眾施打疫苗的比例自然不會高，這是一定的道理。

他呼籲，要防治這一波疫情，尤其是確診高峰落在暑假，應恢復或提高施打疫苗的費用，讓更多的診所可以施打疫苗，疾管署的經費不足，確實影響到前線的打氣。王宏育說，過去幫病人做一次新冠肺炎快篩檢查，以前給付300元、現在給付150元，而醫用快篩成本100元，護理師還要冒著被傳染的風險！

以疾管署所預估的180萬人確診數字，王宏育認為，政府應好好思考恢復以前的給付，並非以「醫師的本分」來要求醫護人員無償付出，打5折甚至不給費用，絕對不會有勇夫。他強調，目前的數據顯示，施打疫苗的費用砍半後，就是願意做的診所確實比較少，而且這樣的給付完全不合理。

王宏育說，近期診所每天都有2、3個確診個案，這還不包括自認病情跟感冒沒兩樣的未就醫、未快篩黑數。目前65歲以上長者接種新冠（JN.1）疫苗比率偏低，大約20%，接種第一劑並間隔已滿6個月施打第二劑者，大約1%左右。他認為，國家財政如果有困難的話，錢應該要花在刀口上，施打率受影響，恐造成防疫大破口。