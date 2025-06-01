快訊

台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假後疫情恐爆發 樂生醫院明起增設新冠特別門診

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
端午連假群聚狀況可能導致新冠肺炎加劇感染傳播，衛福部樂生醫院將於明日假期後6月2日起開設COVID-19特別門診。圖／樂生醫院提供
端午連假群聚狀況可能導致新冠肺炎加劇感染傳播，衛福部樂生醫院將於明日假期後6月2日起開設COVID-19特別門診。圖／樂生醫院提供

近期新冠肺炎COVID-19疫情快速升溫，考量端午連假群聚狀況可能加劇感染傳播，導致連假後門診壅塞，衛福部樂生醫院將於明天假期後6月2日起開設COVID-19特別門診，每周一至五上午一診次、夜診一診次、每周六上午診一診次，希望能儘速為有需求的病人看診，也能分流人潮。

樂生醫院院長王偉傑表示，今年度進入夏季後，新冠肺炎有捲土重來趨勢，依據疾管署監測，預估疫情將於6月底至7月初單周將超過20萬人達疫情高峰，且可能超過去年夏季疫情高點。樂生醫院已配合衛福部完成防疫物資的盤點並儲備足夠藥品數量，目前藥品等物資均充足。

樂生醫院服務的病人群體以中高齡人口居多，為新冠肺炎重症高危險群，凡近期出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐的18歲以上成年人，可掛號樂生醫院COVID-19特別門診，每周上午、晚上均有門診診次，周六上午也有開設門診，由專責醫師看診，急症病人請儘速至急診就醫。

除了特別門診整備，樂生醫院也與鄰近區域醫院建立綠色通道區域聯防機制，加強院內病床調度，盡力協助收治鄰近大型醫院下轉的急診病人，以紓解急診壅塞情形。

王偉傑提醒，因應疫情升溫，進入醫療機構、搭乘大眾運輸、進入人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩；生病應在家休息，症狀嚴重儘速就醫；符合接種資格者儘速接種新冠疫苗，保障自身健康。

衛福部樂生醫院將於明日假期後6月2日起開設COVID-19特別門診，每周一至五上午一診次、夜診一診次、每周六上午診一診次。圖／樂生醫院提供
衛福部樂生醫院將於明日假期後6月2日起開設COVID-19特別門診，每周一至五上午一診次、夜診一診次、每周六上午診一診次。圖／樂生醫院提供
今年度進入夏季後新冠肺炎捲土重來，依疾管署監測，預估疫情將於6月底至7月初單周將超過20萬人達疫情高峰。圖／樂生醫院提供
今年度進入夏季後新冠肺炎捲土重來，依疾管署監測，預估疫情將於6月底至7月初單周將超過20萬人達疫情高峰。圖／樂生醫院提供

疫情 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

端午連假帶動 遠百人氣爆棚業績增5%

端午連假中市罷藍委連署 罷江啟臣差1600份達安全門檻

影／端午連假台南國聖燈塔賞蔓荊花 夜觀星「南十字軍」

端午連假收假日 花蓮崇德將現北返部分車潮

相關新聞

台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

台鐵再傳乘客辱罵車長事件。一名長者今搭乘台鐵時認為車廂冷氣太冷，兩度要求車長調高溫度，列車長表示已調整冷氣溫度，且大多乘...

端午連假最後1天屏東午後湧北返車潮 警方啟動全線疏導

端午連假最後一天，屏東各大景點湧現人潮，小琉球連續2天萬人登島，墾丁大街人擠人，枋寮警分局表示，因應午後北返車潮湧現，今...

基層診所被砍施打疫苗費用 醫：恐讓台灣防疫因小失大

疾管署預估，3個月內將有180萬人感染新冠肺炎，這波疫情不容小覷，但國人疫苗打氣仍有待提升。醫師公會全聯會常務理事長王宏...

端午連假後疫情恐爆發 樂生醫院明起增設新冠特別門診

近期新冠肺炎COVID-19疫情快速升溫，考量端午連假群聚狀況可能加劇感染傳播，導致連假後門診壅塞，衛福部樂生醫院將於明...

機師涉案遭境管被攔下 長榮：航班離場未受影響

一名長榮航空機師傳出因涉及法律案件遭到境管，於桃園機場出境時被攔下。對此長榮航空回應，長榮航空昨天BR227桃園飛往吉隆...

打破「少吃油」迷思吃對才重要 醫曝這種油大傷心血管

為了養生、健康，「少吃油」成為現代人的健康守則，但有些油即使少吃仍會傷血管，有些油反而是身體的修護隊。台北榮總遺傳優生科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。