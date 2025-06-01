端午連假後疫情恐爆發 樂生醫院明起增設新冠特別門診

近期新冠肺炎COVID-19疫情快速升溫，考量端午連假群聚狀況可能加劇感染傳播，導致連假後門診壅塞，衛福部樂生醫院將於明天假期後6月2日起開設COVID-19特別門診，每周一至五上午一診次、夜診一診次、每周六上午診一診次，希望能儘速為有需求的病人看診，也能分流人潮。

樂生醫院院長王偉傑表示，今年度進入夏季後，新冠肺炎有捲土重來趨勢，依據疾管署監測，預估疫情將於6月底至7月初單周將超過20萬人達疫情高峰，且可能超過去年夏季疫情高點。樂生醫院已配合衛福部完成防疫物資的盤點並儲備足夠藥品數量，目前藥品等物資均充足。

樂生醫院服務的病人群體以中高齡人口居多，為新冠肺炎重症高危險群，凡近期出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉嘔吐的18歲以上成年人，可掛號樂生醫院COVID-19特別門診，每周上午、晚上均有門診診次，周六上午也有開設門診，由專責醫師看診，急症病人請儘速至急診就醫。

除了特別門診整備，樂生醫院也與鄰近區域醫院建立綠色通道區域聯防機制，加強院內病床調度，盡力協助收治鄰近大型醫院下轉的急診病人，以紓解急診壅塞情形。