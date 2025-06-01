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機師涉案遭境管被攔下 長榮：航班離場未受影響
一名長榮航空機師傳出因涉及法律案件遭到境管，於桃園機場出境時被攔下。對此長榮航空回應，長榮航空昨天BR227桃園飛往吉隆坡航班，由於該班某位機師被告知無法出境，長榮航空立即安排另一名機師執飛，該航班離場未受影響。經了解，該名機師因私人因素搬離原住處，故沒收到法院相關通知，該機師昨已至法院說明未收到通知書的原委。
對此移民署表示，該案發生於5月31日，該班機旅客仍正常出境，個案涉及個資隱私，故不針對個案說明。移民署表示將持續落實入出境人流管理，確保我國國境安全。
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