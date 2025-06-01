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百萬染COVID-19無抗病毒藥？疾管署：非人人需用

中央社／ 台北1日電

有政治人物昨天指出百萬人染COVID-19恐無藥可用。疾管署今天緊急澄清，抗病毒藥物並非人人需用，是用於治療高風險族群，約占所有染疫者的2成，降低染疫重症和死亡風險。

新黨台北市議員侯漢廷昨天在臉書指出，「衛福部自己預估，未來會有181萬人染疫。寬鬆算算有81萬份藥劑，但仍有100萬人沒有藥？」衛生福利部疾病管制署今天發布澄清稿說明，依據疫情資料推估，5月底至6月初門急診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）總就診人次可能達171萬人次，並非181萬人次。

疾管署指出，並非所有檢驗COIVD-19陽性就醫民眾都需使用抗病毒藥物，目前感染以輕症或無症狀為主，依醫囑開立一般症狀治療藥物使用即可；抗病毒藥物是依醫學實證和治療指引用於治療具重症高風險因子的患者，用以降低其染疫後的重症和死亡風險。

疾管署表示，抗病毒藥物儲備規劃均依據國際文獻與專家建議制定，重症高風險個案約占所有檢驗COIVD-19陽性民眾的2成，如65歲以上、孕產婦及慢性病患等，經醫師評估可給予公費抗病毒藥物治療。以這波疫情推估171萬人次就醫，抗病毒藥物公費儲備總量已遠超過推估需求數。

據統計，現有COIVD-19口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）45.8萬人份、莫納皮拉韋（Molnupiravir）9900人份、舒冠效（Xocova錠）5000人份，以及針劑型瑞德西韋（Remdesivir）20.4萬劑。疾管署強調，後續也有開口合約可交貨，將依疫情與實際需求彈性調整採購量。

施打COIVD-19疫苗一直被認為是預防重症、死亡的方法之一，中華民國防疫學會理事長王任賢在報紙投書指出，世界衛生組織（WHO）對COIVD-19是否該列入計畫免疫範圍一直沒有推薦。疾管署澄清，世衛一直推薦各國持續提供COIVD-19疫苗，認為接種仍是防疫重要公共衛生預防措施。

針對文中對於疫苗採購分散原則和不良反應經驗有限等質疑，疾管署表示，自2023年5月疫情解封後，每年均採購並提供莫德納和Novavax疫苗供民眾選擇，絕無僅採購莫德納；國內長年針對各類公自費幼兒和成人疫苗早已建置完備的不良事件通報監測機制，並非「經驗有限」。

疾管署重申，COIVD-19疫苗接種推動絕對尊重民眾自主權，從未強制接種或處罰不接種疫苗的民眾，但政府也有責任提供民眾以實證為基礎、且經專家會議討論決議作出的建議，讓民眾能基於正確資訊做出決定，絕無強推疫苗只是求完成政治目的。

病毒 疾管署 Novavax疫苗

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