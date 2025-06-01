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國道下午估湧北返車潮 留意11地雷路段

中央社／ 台北1日電

今天是端午連假收假日，國道在中午過後陸續湧現車潮，已有部分路段車多壅塞。高公局預估今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統等11路段。

根據國道即時路況顯示，今天中午12時左右，國道部分路段車多，包含國1大雅-台中系統、國5宜蘭-頭城等路段車多壅塞，時速都不到40公里。

交通部高公局今天發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

高公局說，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

省道方面，公路局指出，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，像是北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段。

主要省道幹道包含台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路；部分短程旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡至淡水與萬里至大武崙路段、台3線大溪路段及古坑至梅山路段等。

高公局 宜蘭 國道

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