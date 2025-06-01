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加油再等等 中油：明日起汽、柴油價格各調降0.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元。圖／本報系資料照片
台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元。圖／本報系資料照片

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。

油價 售價 中油

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