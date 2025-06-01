端午連假收假日 花蓮崇德將現北返部分車潮

親愛國小老師王子建和陳珮文夫妻，攜手在南投仁愛鄉親愛村，為原民孩子們開啟了音樂教育的篇章，他們也被孩子們稱為「阿爸、阿母」，這裡是他們人生第二個家。最初，他們僅憑一把小提琴，從零開始教授幾位學生。多年後，親愛愛樂弦樂團已成為台灣第一支原住民弦樂團，讓這個偏鄉村落因音樂而煥發新生。他們開啟原民國中生的實驗學制，如今已有50位學生就讀過音樂系，今年9月將於竹東成立實驗國小。

2025-06-01 13:00