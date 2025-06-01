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端午連假收假日 花蓮崇德將現北返部分車潮
今天是端午節連假收假日，蘇花路廊上午全線順暢，公路局依過往連假交通趨勢，花蓮縣秀林鄉崇德地區午後將陸續出現北返車潮，車多時段於中午12時至下午4時，全天北上車流量約8500輛次；雖未出現萬輛次車潮，公路局仍建議用路人及早做好行程規畫。
公路局東區養護工程分局指出，今天蘇花路廊上午全線順暢，截至上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量為1100輛、花蓮往宜蘭北向為1671輛；上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段，南下與北上旅行時間皆為73分。
另外，昨天蘇花路廊整體車流順暢，宜蘭往花蓮南下交通量共5397輛，花蓮往宜蘭北上則有5814輛，沒有大量車潮。
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