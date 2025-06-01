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環境部7月擬推高溫防護地圖 學者籲增都市綠蔭率

中央社／ 台北1日電

環境部預計7月發布高溫防護地圖。學者建議，抗高溫不該只是單純的「空調地圖」，呼籲增加都市人口密集區域的綠蔭率、提高民眾外出意願，避免讓新世代失去高溫調適能力。

環境部將於3日舉辦抗高溫聯盟成立記者會，並預計於7月發布高溫防護地圖（cool map）。

成功大學建築學系教授林子平告訴中央社記者，抗高溫地圖的目的應該讓民眾在戶外能找到體感舒適、可停留的空間，進而願意外出，而不是單純的「空調地圖」。

林子平說明，雖然日本的確也有標註如藥粧店等有空調的空間，做為暫時高溫庇護所，但其實在歐洲則是強調即使在高溫下也要鼓勵人們走出戶外，找到舒適的空間。

林子平強調，最有效的降溫效果需要結合綠化、水域和風，因此建議在台灣的戶外空間可以有2大設計方向，一是具備遮蔭、通風、水景等能提供體感降溫的公共空間；另外則是加強空間的連續性。

林子平解釋，若只是單純增加空調空間，可能會讓新世代失去高溫調適的能力，也減少親近戶外的機會。他以新加坡為例，在其捷運周邊400公尺都有設計遮蔭，這樣才能讓民眾願意去搭大眾運輸工具，而不是要搭車前還要頂著大太陽，減少乘車意願。

就台灣而言，林子平舉例，如台北捷運中山雙連線形公園就是一個很好的方向；另外如台北流行音樂中心一路到南港，現在沿途也有遮避處；又或者像台北科技大學旁沿途也有樹蔭，都是在設計上具備降溫、空間連續性的方式。

林子平認為，要達到都市改善，可能不是靠環境部單一部會就能達成，他再舉例，目前交通設計是以「車」為本位，因此排擠到人行空間，必須有很多硬鋪面，如道路、平面停車場等，等於減少很多增加樹蔭的機會。

林子平呼籲，降溫不只涉及公園設計，也需要跨部門協作，例如內政部負責建築政策，地方公園處管理綠地，需要中央、地方各部會合作，促成增加「生活可及的綠地或綠蔭」，讓民眾在城市中步行或腳踏車15分鐘可達的距離，增加都市人口密集區域的綠蔭率（樹冠的遮蔽面積）。

高溫 地圖

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