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端午連假收假日 下午國5宜蘭-坪林等11路段成壅塞重點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1北向165.4公里處事故。圖／高公局提供
國1北向165.4公里處事故。圖／高公局提供

今天是端午連假收假日，上午發生3起車輛追撞事故，導致車輛回堵，國道主要壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢，截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，而下午重點壅塞路段包含國5北向宜蘭-坪林、國3北向竹山-中興等11路段。

今上午3時58分，於國3北向245.3公里處發生5輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內線及中線車道，於5時10分排除。

9時32分，於國1北向165.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時45分排除，造成後方車流回堵1公里。

11時9分，於國3北向43.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於11時22分排除，造成後方車流回堵2公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流順暢。

交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

高公局指出，今天是端午連假收假日，預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，今下午部分地區可能有短暫陣雨，呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶，行車遇到下雨時，務必開亮頭燈，注意車前狀況並保持行車安全距離，切勿超速並小心變換車道；另建議用路人透過本局高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國3北向43.8公里處事故。圖／高公局提供
國3北向43.8公里處事故。圖／高公局提供
國3北向245.3處事故。圖／高公局提供
國3北向245.3處事故。圖／高公局提供

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