日本全齡牛肉開放進口 專家：設3層風險控管機制

台灣開放進口日本全齡牛肉，引發消費者團體擔心仍有狂牛症風險。專家指出，政府已啟動3層風險控管機制，包含禁高風險部位、強化稽查及實地查核，確保食安，保障民眾健康。

由於國際間狂牛症疫情，台灣在2003年禁止疫區國家輸入牛肉，其中包括美國、加拿大、日本，台灣在2017年有條件解封日本牛肉輸台，陸續在2021年、2023年放寬美國、加拿大的全齡牛肉進口，但對日本牛肉仍要求30個月齡以下。

衛生福利部食品藥物管理署5月22日公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全齡牛肉進口，消費者團體擔心仍有狂牛症風險。台灣科技媒體中心（SMC）近日邀請專家就風險評估與管理措施提供專業意見，並發布新聞稿。

國立台灣海洋大學食品科學系教授凌明沛說明，狂牛症的致病機制涉及普立昂蛋白累積於牛的中樞神經內。當牛隻的正常蛋白受到普立昂蛋白污染時，隨著牛隻年齡增長，體內累積普立昂蛋白越多，感染風險隨之越高。若牛隻屠宰年齡超過30個月齡，高風險部位不應貿易。

凌明沛認為，台灣依據「牛海綿狀腦病發生國家申請牛肉進口案之申請程序」進行審查，已建立3大層次風險控管機制。第1個就是禁止進口高風險部位，如扁桃腺及迴腸末端、腦、脊髓、眼、頭骨、絞肉及內臟等。

凌明沛進一步說明，第2個風險控管機制是透過跨部會合作，涵蓋源頭管理、邊境查驗及國內市場稽查3道關卡；第3個風險控管機制則是設置例行性實地查核機制，由專責機關赴輸出國確認管理措施持續符合要求。

凌明沛指出，世界動物衛生組織（WOAH）對狂牛症風險劃分為3類別，若國家地區同時符合條件，即被認定為「風險可忽略」，包含在過去至少8年內，持續執行監測計畫，典型病原體在牛群中幾乎未再循環傳播，成功控制傳播風險，或從未出現本土病例，以及已徹底銷毀或處置任何已發現病例。

凌明沛表示，日本就屬於風險可忽略，在名單內的還有澳洲、加拿大、韓國、瑞典、丹麥、美國與紐西蘭等國。至於其他風險劃分還有「風險已控制」，雖已符合前述所有條件，但至少1項措施實施時間未累積達8年，如台灣、希臘等；最後一個等級則是「風險未定」。