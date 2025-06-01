台鐵漲價改點、10分鐘退票免手續費 6月交通新規1次看

進入6月多項交通新制上路，包含凍漲30年的台鐵票價將漲價，年度大改點將調整386列次。此外，電子票證可搭乘里程將從70公里縮減至50公里，以及台鐵「會員服務優化2.0」及「花東會員優惠」等措施也將陸續上路。

●台鐵6月23日新票價上路、電子票證里程縮短至50公里

台鐵新票價6月23日實施，平均漲幅26.8％， 票價漲幅費率採遞遠遞減計算，每公里約1.42元至3.39元，使用TPASS旅客完全不受影響，短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減降低漲幅。

其中台北至花蓮自強號票價，從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，台北至高雄自強號從843元漲到994元，台北至台中自強號從375元漲到500元；區間車部分，台北至基隆從41元漲至62元，台北至新竹從114元漲至163元。

另外，行李包裹運價也同步跟車票調漲。台鐵表示，行包運費平均調幅36％，其中，運送里程1至300公里、重量10公斤以下，運費從70元漲至100元，漲幅約43％，漲幅最高；21至30公斤運送1至300公里，則從200元漲至280元，漲幅40%。

二輪腳踏車若透過台鐵運送，里程30公里內，運費自55元漲至60元；二輪電動腳踏車則從60元漲至75元。

電子票證部分，可搭乘里程從6月23日起，從70公里縮減至50公里，以解決大量通勤旅客造成PP自強號車廂壅擠，導致購票民眾不易擠入車廂、找到座位的問題。

●列車事故誤點10分鐘 未搭乘者退票免收手續費

台鐵公司6月23日起更新「旅客運送契約」，放寬旅客退票規定限制，乘客在尚未乘車前，若在特定條件下列車誤點逾10分鐘，退票不扣手續費；乘客若已乘車，列車延誤歸責台鐵情況下，45分鐘以上可辦理全額退費，列車延誤不可歸責台鐵情況下，120分鐘以上可免費乘車1次。

至於何謂「特定條件」？台鐵舉例，像是8日汐止至七堵站因電車線設備受損導致大延誤，總計27列車受影響，延誤時間735分鐘，這種因電車線設備受損，歸責於台鐵公司的情況下，尚未乘車者，可在1年內全額退票，且不收手續費；但如果是人員落軌、天災導致列車故障如暴雨導致軌道淹水，造成列車延誤等情況，歸責不在於台鐵公司，就不算在特定條件。

●會員折抵票價上限放寬50% 花東會員優惠點數回饋3或5倍

台鐵推出「會員服務優化2.0」措施，除了可直接補差價換票免退票，也將放寬點數折抵上限。6月23日起，會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%的優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。

而台鐵6月23日實施的新票價，雖採長途採遞遠遞減降低漲幅，但仍引發花東反彈，為此，台鐵設籍花東民眾6月23日起購買起訖為花東任一車站的車票，並加入台鐵會員，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，等於可享97折或95折，下次購票可折抵票價，最多可折抵票價50%。

●386列次6月26日起改點

凍漲30年的台鐵票價將於6月23日漲價，配合新票價上路，台鐵表示，6月26日起進行年度改點，共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，其中西線逢周六「七堵-彰化間」將增開2列次自強號，東線「樹林-台東間」增開2列次自強號。

台鐵指出，基隆至新竹間22列次區間車從原本的8輛車改以10輛車行駛，中壢至七堵間於上午尖峰時段增開1列次EMU900型區間車；調整後北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%。

●高鐵大學生優惠加開28班次

高鐵表示，為方便大學生提前規畫暑假返鄉行程，將於6月17日（周二）至6月23日（周一）期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次之外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。

高鐵提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，若學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。

●汽車隔熱紙透光率指引將出爐

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範。交通部預計6月底前公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，明年起將對新車入法規範，未符合監理單位檢驗標準者，將依處罰條例第17條處900至1800元罰鍰。