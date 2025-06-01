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買不到新冠快篩連醫用快篩也缺！ 專家：設計規格不同

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
新冠疫情升溫，家用快篩試劑頻頻缺貨，民眾大嘆各通路都買不到。本報資料照片
新冠疫情升溫，家用快篩試劑頻頻缺貨，民眾大嘆各通路都買不到。本報資料照片

新冠肺炎再度拉警報，疾管署預估，高峰恐落在在6月底至7月初。疫情持續升溫，近日卻「缺藥、缺快篩」，診所爆醫用快篩不足，食藥署盤點僅剩1.1萬多的庫存。地方衛生局詢問醫療院所是否可用家用快篩替代醫用快篩？食藥署長姜至剛昨表示，當醫用快篩不足時，家用快篩可以取代。

醫用快篩與家用快篩有什麼不同？中研院生醫轉譯中心新興傳染病研究中心執行長施信如表示，醫療使用的規格靈敏度更高一些，基本上，兩種快篩都是一樣的產品，但在「說明書解釋」和「設計變更說明」有不同。她強調，醫用設計是讓醫療人員使用，其測試原理也不同，醫用快篩須由專業人員操作。

施信如指出，醫用快篩與家用快篩的原理相同，但測試原理不同，且兩種快篩的「申請規格」也不同，其準確度、靈敏度和特異性達到標準後，要再向主管單位遞件審查，申請醫用快篩規格。「醫用快篩的結果，供醫療團隊評估擬定治療策略，尤其是高危險群。」她說，醫院應以PCR複驗，確認是否染疫。

目前販售的居家快篩試劑大多是採鼻腔試紙、採集唾液檢體進行快篩，避免民眾採集到錯誤的檢體，產生偽陰性或偽陽性。施信如強調，只要正確採集檢體，都具有參考價值；CT值愈高表示病毒量愈低，所以當病毒量低時，採用抗原快篩就會變得不準確。

「病毒量是最重要的篩檢指標。」施信如表示，隨著病程不同，病毒濃度可能在鼻腔、喉頭、痰液而有所不同，家用快篩的靈敏度有一定極限。若檢出陽性就100%是確診，但驗出陰性也可能是病毒量不夠，不能馬上排除，必須多觀察幾天，當病症變嚴重時，一定要就醫治療。

這一波疫情來的又急又猛，且延燒到7月，施信如說，新冠肺炎、流行性感冒都是屬於較嚴重的呼吸道疾病，雖然對於抵抗力較佳的人來說，可能不舒服個幾天就過去了，但抵抗力不好的人確診，發生重症的機會也會增高。

「從防疫及公共衛生的角度，提高疫苗覆蓋率能夠減低累計的死亡人口數。」施信如提醒，施打疫苗是保護家中老小，預防重症與死亡，尤其是為高危險群提供間接保護，達到所謂的群體免疫，擺脫大流行。

病毒 新冠肺炎 快篩試劑

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