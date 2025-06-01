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台灣史上首批強颱風災照片 國家攝影文化中心曝光

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
圖中人為今村巳之助。拍攝的地點應為日治初期轉為總督府辦公廳舍使用之前清欽差行台內庭園。照片中顯示庭園的行徑步道鋪有鵝卵石，曲橋的木造欄杆造型亦十分精緻典雅。圖／攝影文化中心提供
圖中人為今村巳之助。拍攝的地點應為日治初期轉為總督府辦公廳舍使用之前清欽差行台內庭園。照片中顯示庭園的行徑步道鋪有鵝卵石，曲橋的木造欄杆造型亦十分精緻典雅。圖／攝影文化中心提供

1898年，一場掠過台灣北部的西北颱雖未登陸，挾帶的驚人豪雨卻引發嚴重水患，成為日治時期台灣首起傷亡慘重的重大颱風災難。隨總督府勘災的製圖師今村巳之助拿起相機拍下系列照片，成為台灣史上首批強颱風災照片。國家攝影文化中心即起展出的線上攝影展《台灣赴任：今村製圖師的1897-1898》，展出這批珍貴的照片。

今村巳之助為日治初期派任來台之技術人員，任職於當時台灣總督府的陸軍幕僚製圖所內，是一名專門測繪地形圖的技手。19世紀的地形測量已與攝影技術緊密連結今村藉由其掌握的攝影技術與資源，在派任台灣期間拍攝了大量的攝影作品。

國家攝影中心典藏一冊今村巳之助留在台灣的相簿，內有130張照片，是他於1897至1898年時在台灣的個人生活、見聞、工作狀態與時事紀錄。包括1898年8月台灣因颱風及後續豪雨而引發的「戊戌大水災」系列勘災照片。

1898年8月4至8日，台灣遭受颱風B003號侵襲，此颱風由石垣島方向而來、中心未登陸台灣，經基隆外海後往福建方向進入中國大陸，為俗稱的西北颱。颱風及後續的氣流帶來強風豪雨，加上適逢大潮，造成全島極為嚴重的災害。據《台灣日日新報》報導，光艋舺區就有29人罹難、約120至130人受傷就醫、31艘船沉沒、1024間房屋半倒或全倒。此次風災史稱「戊戌大水災」，全台近8000戶房屋毀於此次颱風，並造成近500人罹難。

天災發生後，總督府官員率僚屬前往各災區勘災。此一相簿內的系列照片16張，加上今村巳之助工作場所受損狀況的照片1張，共計17張，為當時勘災時所留下的珍貴的第一手實況影像紀錄。在今村巳之助標示著〈大稻埕淡水河岸〉的相片中，可見被大水沖垮的石造堤防，堤防上的木結構屋舍因位置較高而未受損，右後方則有一艘大船被洪水沖上堤岸而擱淺倒於一旁。

●《台灣赴任：今村製圖師的1897-1898》線上展覽網址：https://ncpi.ntmofa.gov.tw/News_Content_OnlineExhibitionLit.aspx?n=8008&s=237610

在今村巳之助標示著〈大稻埕淡水河岸〉的相片中，可見被戊戌大水災沖垮的石造堤防，堤防上的木結構屋舍因位置較高而未受損，右後方則有一艘大船被洪水沖上堤岸而擱淺倒於一旁。圖／攝影文化中心提供
在今村巳之助標示著〈大稻埕淡水河岸〉的相片中，可見被戊戌大水災沖垮的石造堤防，堤防上的木結構屋舍因位置較高而未受損，右後方則有一艘大船被洪水沖上堤岸而擱淺倒於一旁。圖／攝影文化中心提供

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