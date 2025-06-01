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今明大台北恐逾36度 周二起滯留鋒報到雨炸五天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周二至周四受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨。聯合報系資料照
周二至周四受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨。聯合報系資料照

今天是端午節收假日，中央氣象署預報員陳姵安上午表示，今明兩天大台北及東半部可能有36度高溫，今天南方雲系北移，雲量增加，西南風挾帶較多水氣，南台灣首當其衝，恆春半島昨晚起就持續降雨。目前台灣北方雲系也很多，明天起滯留鋒將逐漸往台灣移動，明晚到周二北台灣開始降雨，周二至周四受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨。周五、周六鋒面遠離，水氣仍多，東南部有局部雨，午後各地有雷陣雨。

陳姵安指出，今天南方雲系北移，南部、東南部有陣雨或雷雨，尤其午後山區有強烈雷陣雨，其他地區多雲到晴，午後留意雷陣雨。明天水氣略微減少，受西南風影響，中南部陣雨或雷雨，除了北部，各地都要留意午後雷陣雨，南部地區及中部山區有午後大雨。

陳姵安表示，周二至周四受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有短延時強降雨，中南部也要留意西南風帶來的水氣，西半部及各地山區要留意局部大雨。周五、周六鋒面遠離，水氣仍多，東南部有局部雨，午後各地有雷陣雨。

溫度方面，陳姵安說，今、明天北部及宜蘭受西南風影響，大台北地區沉降效應，東南部明天有焚風發生機率，大台北及東半部可能有36度高溫，中南部水氣偏多、降雨，高溫約32至33度。周二至周四鋒面影響，北部偏涼，周三北部約23到26度。周五、周六鋒面遠離，但水氣仍偏多，各地高溫約29至32度。

此外，陳姵安也說，今晚至周二清晨，金門及馬祖有霧或低雲，恐影響能見度，提醒民眾留意交通安全。

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
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未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨 鋒面

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