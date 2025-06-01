快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

聽新聞
0:00 / 0:00

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天是端午節收假日，國5雪隧出現「紫爆」路段，回堵3.5公里、時速不到20公里，建議用路人避開壅塞時段及路段。圖／截自高公局路況即時影像
今天是端午節收假日，國5雪隧出現「紫爆」路段，回堵3.5公里、時速不到20公里，建議用路人避開壅塞時段及路段。圖／截自高公局路況即時影像

今天是端午節連假收假日，北返車流塞得嚴重。國5雪隧前已經出現「紫爆」路段，回堵3.5公里，時速不到20公里；下午1時至6時實施北上高乘載管制，車上至少3人才能通行，預計北返車潮要塞到晚上，建議用路人避開壅塞時段及路段。

國5昨晚一直塞到今天凌晨零時許才紓解。今早8時許，車流增多，高公局坪林行控中心於8時55分開啟國5主線及匝道儀控管制，9時30分位於雪山隧道前路段已經塞了3.5公里，近中午開始出現紫爆路段，車流走走停停。

國5各匝道入口排隊車潮，頭城台9線1.5公里、頭城宜4線1.5公里、宜蘭2公里、羅東2公里。公路單位呼籲用路人避開車多壅塞路段，也可以選擇改走替代道路。

至於蘇花路廊部分，截至上午10時，花蓮往宜蘭北向為1671輛；預估中午過後，花蓮崇德地區北返車潮逐漸增加，北上車多時段預估在中午12時至下午4時，今天北上車流量大約8500輛，建議用路人及早做好行程規劃。

今天是端午節收假日，國5雪隧出現「紫爆」路段，回堵3.5公里、時速不到20公里，建議用路人避開壅塞時段及路段。圖／截自高公局路況即時影像
今天是端午節收假日，國5雪隧出現「紫爆」路段，回堵3.5公里、時速不到20公里，建議用路人避開壅塞時段及路段。圖／截自高公局路況即時影像

車潮 花蓮

延伸閱讀

吳宗憲貼出端午節賀圖「撞臉梁朝偉」　網笑：AI幻覺很嚴重

今端午連假收假日 國五北上恐塞到晚上10點

收假日水氣增多 天氣風險：恆春半島到台南多雲時陰陣雨

今端午收假日 國道壅塞路段一次看

相關新聞

端午連假收假日 省道13地雷路段、易壅塞時間曝光

今天是端午連假最後1日，交通部公路局預今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道如台9線...

今端午連假收假日 國五北上恐塞到晚上10點

今天為端午節連續假期收假日，高速公路為北返高峰。高速公路局上午指出，目前高速公路車速正常，但預估國五北上路段上午9時車潮...

收假日水氣增多 天氣風險：恆春半島到台南多雲時陰陣雨

今天是端午連假收假日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，受偏南風水氣逐漸北移影響，由恆春半島到台南將逐漸轉為多雲時陰陣雨...

唐吉訶德旗下「若櫻壽司」全台門市熄燈 網嘆：剛開幕生意很好耶

日系連鎖生活雜貨品牌DON DON DONKI（唐吉訶德）旗下壽司品牌「若櫻壽司」上月才宣布台北西門店結束營業，怎料，近日台中與高雄店也宣布在5月31日歇業，等同「若櫻壽司」全台門市全數撤出。

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

今天是端午節連假收假日，北返車流塞得嚴重。國5雪隧前已經出現「紫爆」路段，回堵3.5公里，時速不到20公里；下午1時至6...

船票定型化契約草案 航程取消可歸責郵輪公司最多賠償100%船票金額

近年郵輪旅遊日益興盛，糾紛案件也層出不窮，但交通部先前訂定的法規主要針對團客較不全面，因此近期再預告訂定「定郵輪船票交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。