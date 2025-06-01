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端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20
今天是端午節連假收假日，北返車流塞得嚴重。國5雪隧前已經出現「紫爆」路段，回堵3.5公里，時速不到20公里；下午1時至6時實施北上高乘載管制，車上至少3人才能通行，預計北返車潮要塞到晚上，建議用路人避開壅塞時段及路段。
國5昨晚一直塞到今天凌晨零時許才紓解。今早8時許，車流增多，高公局坪林行控中心於8時55分開啟國5主線及匝道儀控管制，9時30分位於雪山隧道前路段已經塞了3.5公里，近中午開始出現紫爆路段，車流走走停停。
國5各匝道入口排隊車潮，頭城台9線1.5公里、頭城宜4線1.5公里、宜蘭2公里、羅東2公里。公路單位呼籲用路人避開車多壅塞路段，也可以選擇改走替代道路。
至於蘇花路廊部分，截至上午10時，花蓮往宜蘭北向為1671輛；預估中午過後，花蓮崇德地區北返車潮逐漸增加，北上車多時段預估在中午12時至下午4時，今天北上車流量大約8500輛，建議用路人及早做好行程規劃。
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