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船票定型化契約草案 航程取消可歸責郵輪公司最多賠償100%船票金額

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，今年4月8日因機械故障滯留沖繩那霸，影響3000多名旅客。聯合報系資料照
義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，今年4月8日因機械故障滯留沖繩那霸，影響3000多名旅客。聯合報系資料照

近年郵輪旅遊日益興盛，糾紛案件也層出不窮，但交通部先前訂定的法規主要針對團客較不全面，因此近期再預告訂定「定郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案，主要適用於個人旅客，未來上路後可與先前針對團客的法規分別適用。

去年12月亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）因船隻故障滯留沖神那霸，船上4000多名旅客行程受影響；今年4月8日歌詩達郵輪莎倫娜號因機械故障滯留那霸，影響3000多名旅客。

影響乘客除了團客也有個人旅客，但過去對於郵輪旅遊，僅觀光署針對團客訂定的「郵輪國外旅遊定型化契約」，交通部長陳世凱先前在立院備詢時也坦言標準沒那麼全面；交通部航港局表示，2021年起著訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載不得記載事項」，目前草案預告中。

航港局說，本草案內容與觀光署版本差異不大，主要適用於個人旅客，可以同時與觀光署針對旅行社設計的「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」分別適用。

航港局指出，本案針對個別旅客購買郵輪船票的契約，要求不得記載郵輪公司免除或減輕依消保法、民法、本契約所載或其他相關違反法規規定應履行的義務，也不得記載其他違反誠信原則、平等互惠原則等不利旅客的約定。

草案未來上路後，郵輪公司須說明契約成立後，是否可更改的項目，以及若可更改是否須支付額外費用。草案指出，若旅客在出發前41天通知解除契約，應支付船票費用5%為退票費用，航程開始前1天通知，應支付船票費用50%。

若因可歸責郵輪公司變更航程或艙房等級，旅客可請求郵輪公司賠償依未達約定船票（艙房）等級或約定航程的差額不得少於2倍的賠償金額；若可歸責郵輪公司導致航程取消，業者應退還旅客已支付船票費用外，並依照通知時間賠償旅客，當日通知最多須賠償100%的船票金額。

若可歸責郵輪公司導致航程延誤，草案中明訂旅客就其導致時間浪費，得按日請求賠償，每日賠償金額，以船票費用除以搭乘日數計算。

若遇不可抗力或不可歸責於郵輪公司的事由，像是天氣惡劣、颱風、戰爭、罷工等導致須變更或取消航程，草案中指出，出發前業者應即時告知旅客處理方式，若在航程中，旅客可在郵輪提前抵港時要求下船，且因航程變更，所增加費用不得向旅客收取，所減少費用應退還旅客。

另外，草案中也明訂郵輪公司退費作業時間，不得超過6個月，但如有事實足認有必要者，最多得予延長3個月。

去年12月亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）因船隻故障滯留沖神那霸，船上4000多名旅客行程受影響。圖／港務公司提供
去年12月亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）因船隻故障滯留沖神那霸，船上4000多名旅客行程受影響。圖／港務公司提供

郵輪 交通部長

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