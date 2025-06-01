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端午連假收假 國1北向163到170公里多處壅塞…車速40以下
今天是端午連假最後一天，許多人提前開車北上，今天上午10點多，國道一號北向163到170公里台中多處路段壅塞，車速一度在40公里以下，高公局提醒駕駛保持安全車距，確保行車安全。
高公局國道資訊系統顯示，今天上午10點多，國道一號北向163到170公里處，多處壅塞，車速40以下，即台中到豐原段之間。
依高公局1968app即時影像，今天上午北上車流已出現，最低車速曾到30公里，車速慢，許多人提前北返，預計傍晚會出現下一波北上車潮。
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