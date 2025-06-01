台積電工安頻傳 勞團周二股東會前追悼、遞交陳情書
台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，但是近日工安頻傳，兩周前一名工人自鷹架墜落，因傷勢嚴重恐導致半身不遂；5月26日一名吊車吊掛的指揮手遭受重達2噸的電盤砸中，送醫搶救後仍不幸身亡。工作傷害受害人協會表示，本周二將在台積電股東會前進行追悼活動，並進入股東會聽取台積電回應。
5月26日上午10點多，在嘉義科學園區一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治，職安署南區職業安全衛生中心已經要求台積電暫時停工。然而同廠房工7天前才發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全因而備受注目。
工傷協會專員賀光卍表示，經工傷協會調查發現，自2019年至今，台積電工程相關事故已造成10名勞工殞命，但台積電始終未向職災勞工及其家屬表達慰問，也未積極改善工作安全管理，任由自身及承包商忽視職業安全預防，使悲劇不斷發生。
因此，工傷協會聯合台積電職災工殤家屬（南科18Ａ廠），於周二股東大會前公開發聲，提出以下3項嚴正訴求。 一、台積電公司及台積電基金會應立即慰問職災家屬與勞工，提出職災照護與援助方案；二、台積電公司職業安全衛生單位應統籌、監督，並提出具體改善計畫，確保勞工安全，並對外公開相關資訊；三、設立獨立第三方監察工安機制，讓社會參與監督，杜絕職災悲劇重演。
周二工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會以及傷逝家屬代表等，本周二將於新竹喜來登大飯店前舉行「追悼工殤者、保護勞動者」活動，遞交陳情書予台積電代表，並進入股東會聽取台積電回應。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言