快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

台積電工安頻傳 勞團周二股東會前追悼、遞交陳情書

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，但是近日工安頻傳，兩周前一名工人自鷹架墜落，因傷勢嚴重恐導致半身不遂；5月26日一名吊車吊掛的指揮手遭受重達2噸的電盤砸中，送醫搶救後仍不幸身亡。工作傷害受害人協會表示，本周二將在台積電股東會前進行追悼活動，並進入股東會聽取台積電回應。

5月26日上午10點多，在嘉義科學園區一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治，職安署南區職業安全衛生中心已經要求台積電暫時停工。然而同廠房工7天前才發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全因而備受注目。

工傷協會專員賀光卍表示，經工傷協會調查發現，自2019年至今，台積電工程相關事故已造成10名勞工殞命，但台積電始終未向職災勞工及其家屬表達慰問，也未積極改善工作安全管理，任由自身及承包商忽視職業安全預防，使悲劇不斷發生。

因此，工傷協會聯合台積電職災工殤家屬（南科18Ａ廠），於周二股東大會前公開發聲，提出以下3項嚴正訴求。 一、台積電公司及台積電基金會應立即慰問職災家屬與勞工，提出職災照護與援助方案；二、台積電公司職業安全衛生單位應統籌、監督，並提出具體改善計畫，確保勞工安全，並對外公開相關資訊；三、設立獨立第三方監察工安機制，讓社會參與監督，杜絕職災悲劇重演。

周二工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會以及傷逝家屬代表等，本周二將於新竹喜來登大飯店前舉行「追悼工殤者、保護勞動者」活動，遞交陳情書予台積電代表，並進入股東會聽取台積電回應。

職災 職業安全 台積電

延伸閱讀

台積電、大立光股東會本周登場 關稅、蘋果新機等成焦點

傳評估阿聯設廠 台積電：專注現有海外擴廠計劃

阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

川普關稅政策遭法院駁回！網熱議「跪舔白做了」：台積電白送？

相關新聞

端午連假收假日 省道13地雷路段、易壅塞時間曝光

今天是端午連假最後1日，交通部公路局預今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道如台9線...

今端午連假收假日 國五北上恐塞到晚上10點

今天為端午節連續假期收假日，高速公路為北返高峰。高速公路局上午指出，目前高速公路車速正常，但預估國五北上路段上午9時車潮...

收假日水氣增多 天氣風險：恆春半島到台南多雲時陰陣雨

今天是端午連假收假日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，受偏南風水氣逐漸北移影響，由恆春半島到台南將逐漸轉為多雲時陰陣雨...

唐吉訶德旗下「若櫻壽司」全台門市熄燈 網嘆：剛開幕生意很好耶

日系連鎖生活雜貨品牌DON DON DONKI（唐吉訶德）旗下壽司品牌「若櫻壽司」上月才宣布台北西門店結束營業，怎料，近日台中與高雄店也宣布在5月31日歇業，等同「若櫻壽司」全台門市全數撤出。

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

今天是端午節連假收假日，北返車流塞得嚴重。國5雪隧前已經出現「紫爆」路段，回堵3.5公里，時速不到20公里；下午1時至6...

船票定型化契約草案 航程取消可歸責郵輪公司最多賠償100%船票金額

近年郵輪旅遊日益興盛，糾紛案件也層出不窮，但交通部先前訂定的法規主要針對團客較不全面，因此近期再預告訂定「定郵輪船票交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。